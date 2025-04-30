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ВР в убытках

Отдел экономики
06:41 265

Компания BP в первом квартале 2025 года получила прибыль в размере 700 миллионов долларов по сравнению с 2,2 млрд долларов в первом квартале 2024 года. Об этом сообщает haqqin.az со ссылкой на квартальный отчет BP.

Вместе с тем, компания указала, что в четвертом квартале 2024 года убыток составил 1,95 миллиарда долларов.

«В феврале 2025 года мы объявили о фундаментальном пересмотре нашей стратегии. Мы хотим расширить деятельность в сфере добычи, сосредоточиться на деятельности в сфере переработки и продолжать инвестировать в переходный период. Мы уже добились значительного прогресса в этом», — заявил генеральный директор BP Мюррей Окинклосс.

В четвертом квартале 2024 года убыток ВР составил 1,95 миллиарда долларов

Он сообщил, что уже в текущем году компания запустила три крупных проекта, провела шесть геологоразведочных проектов с открытиями перспектив. Операционная эффективность по добыче нефти и газа превышает 95%, по нефтепереработке — более 96%.

Главный финансовый директор BP Кейт Томсон добавила: «Мы добиваемся хорошего прогресса в плане продажи активов и теперь ожидаем поступления в размере $3-4 млрд в этом году».

Компания не уточнила, о каких активах идет речь.

В отчете также говорится, что BP ожидает, что объем добычи во втором квартале 2025 года останется в целом на уровне первого квартала 2025 года.

В документе отмечено, что BP ожидает около 14,5 млрд долларов капитальных затрат в 2025 году.

Окинклосс добавил: «Мы продолжаем следить за волатильностью рынка и изменениями и по-прежнему сосредоточены на движении в ногу со временем. Я уверен, что наши планы по укреплению баланса, сокращению расходов и улучшению денежного потока и прибыли увеличат долгосрочную стоимость акций компании и укрепят устойчивость BP».

Отметим, что в начале мая будет опубликован квартальный отчет BP по проектам в Азербайджане, которые входят в ТОП проектов компании по миру.

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