Крупнейший с 1988 года обвал нефти в апреле

Нефть марки Brent торгуется ниже отметки $63 за баррель впервые за две с половиной недели — с 11 апреля текущего года.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE упала на 1,11% и на минимуме составила $62,58 за баррель.

На фоне торговой войны, начатой Дональдом Трампом, нефтяные котировки с начала апреля обвалились на 16,3%: 2 апреля президент США объявил о введении пошлин в отношении 211 стран и территорий в размере 10–50%. По данным Bloomberg, обвал нефтяных цен в апреле может стать крупнейшим с 1988 года, когда начались торги фьючерсами на нефть.

Рынок отыгрывает признаки того, то введение пошлин негативно влияет на экономический рост и ведет к снижению спроса на энергоносители, пишет агентство.

Еще одним негативным фактором для рынка нефти стало решение ОПЕК+ с мая увеличить добычу на 411 тыс. баррелей в сутки, что в три раза больше первоначально запланированного увеличения добычи на 135 тыс. баррелей в сутки. Заседание альянса состоится 5 мая, на нем будет принято решение по объемам добычи в июне.

«Политика поставок альянса — возможно, самый значительный риск для цен на нефть, — отметил аналитик Commonwealth Bank of Australia Вивек Дхар. — Рынки обоснованно обеспокоены тем, что ОПЕК+ может снова добавить больше поставок, чем планировалось».

Впрочем, в Международном энергетическом агентстве (МЭА) не исключили, что ОПЕК+ в ближайшей перспективе сможет пересмотреть свою политику относительно дальнейшего наращивания добычи из-за изменения экономической конъюнктуры в связи с торговыми войнами.