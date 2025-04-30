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Противостояние Индии и Пакистана разгорается

10:00 1009

Пакистанские военные открыли «неспровоцированный огонь» на линии контроля в нескольких районах Джамму и Кашмира, сообщает The Hindustan Times со ссылкой на армию Индии.

«В ночь с 29 на 30 апреля 2025 года пакистанские военные открыли огонь по всей линии контроля напротив секторов Наушера, Сундербани и Ахнур на союзной территории Джамму и Кашмир. Войска индийской армии отреагировали быстро и соразмерно», — утверждается в заявлении индийской армии, которое приводит газета.

Индийское агентство ANI ссылкой на военные источники сообщило, что в ночь на среду, 29 апреля, пакистанские военные в ночь на среду «нарушили режим прекращения огня» на международной границе с Индией.

«До вчерашнего утра пакистанская армия нарушала режим прекращения огня только вдоль линии контроля, но теперь они обострили ситуацию, нарушив режим прекращения огня вдоль международных границ, открыв ночью огонь вдоль международной границы в секторе Парагвал в Джамму», - утверждают источники. Сектор Парагвал находится в округе Джамму, к югу от линии контроля. Он расположен вдоль официально признанной международной границы между Индией и Пакистаном.

Об обстрелах пакистанской армией индийских пограничных постов на линии контроля в Джамму и Кашмире индийская армия также сообщала 27 апреля. Тогда индийская сторона утверждала, что пакистанские военные открыли «неспровоцированный огонь» вдоль линии контроля «в районах напротив секторов Тутмари-Гали и Рампур». Индийские военные «эффективно ответили соответствующим огнем из стрелкового оружия», добавили в армии Индии.

В ночь на 30 апреля министр информации Пакистана Аттаулла Тарар в социальной сети X сообщил, что у Исламабада есть информация о намерениях Индии ударить по Пакистану в течение 24–36 часов. Он добавил, что любой акт агрессии повлечет за собой решительный ответ Исламабада.

Напряженность на границе между Индией и Пакистаном возросла после произошедшего 22 апреля теракта в популярном туристическом городе Пахалгам в Джамму и Кашмире. В результате теракта погибли 25 индийских граждан и 1 непалец. Ответственность за теракт взяла на себя группировка «Фронт сопротивления», ответвление базирующейся в Пакистане террористической организации «Лашкар-и-Тайба». После этого конфронтация между Индией и Пакистаном значительно усилилась, на границе двух стран начались перестрелки.

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