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Сильный пожар в Тбилиси

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10:11 834

В Тбилиси на рынке у станции метро «Вокзальная площадь» произошел сильный пожар, сообщает Sputnik Грузия.

По словам очевидцев, огонь возник около 6 утра (совпадает с Баку) в магазине обуви на втором этаже.

Глава Главного управления пожарно-спасательной службы Грузии Леван Муселиани заявил, что пожар был ликвидирован. В тушении пожара были задействованы около 30 пожарно-спасательных машин, а также личный состав.

Огнем было охвачено примерно 15 тысяч квадратных метров.

О пострадавших не сообщается.

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