В Тбилиси на рынке у станции метро «Вокзальная площадь» произошел сильный пожар, сообщает Sputnik Грузия.
Сильный пожар в Тбилиси pic.twitter.com/kP7AYZ9d5q— seymur bakshev (@seymur_bakshev) April 30, 2025
По словам очевидцев, огонь возник около 6 утра (совпадает с Баку) в магазине обуви на втором этаже.
Глава Главного управления пожарно-спасательной службы Грузии Леван Муселиани заявил, что пожар был ликвидирован. В тушении пожара были задействованы около 30 пожарно-спасательных машин, а также личный состав.
Огнем было охвачено примерно 15 тысяч квадратных метров.
О пострадавших не сообщается.