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Сколько солдат потерял Ким на войне с Украиной?

10:14 767

Потери армии Северной Кореи в войне составили около 4700 человек — большинство из них получили ранения, около 600 погибли, сообщили южнокорейские депутаты, ссылаясь на разведывательное управление страны, пишет Reuters.

По словам депутатов, тела погибших северокорейских солдат кремировали в Курской области.

По мнению парламентариев, после шести месяцев участия в боевых действиях северокорейские военные значительно повысили боеспособность, «поскольку привыкли использовать новое оружие, такое как беспилотники».

Всего КНДР, по данным властей Южной Кореи, отправила на войну около 15 тысяч человек.

Ранее на этой неделе власти КНДР впервые подтвердили, что по приказу лидера страны Ким Чен Ына войска присоединились к российско-украинской войне на стороне России.

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