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«Обманутая всем миром» Америка

10:23 413

Президент США Дональд Трамп в интервью ABC News поддержал свою торговую политику. По его словам, Соединенные Штаты были обмануты «всеми странами мира».

«Они думали, что мы глупые люди, и мы такими и были. И я сказал: этого не произойдет. Мы не позволим этому случиться», – заявил Трамп, добавив, что впереди США ждут «великие времена».

Журналист телекомпании Терри Моран выразил мнение, что введенные администрацией Трампа пошлины в отношении Китая в размере 145% фактически означает установление торгового эмбарго. «Это хорошо. Они этого заслуживают», – ответил Трамп.

Моран отметил, что это может привести к росту цен на все: от электроники до одежды. «Китай, вероятно, проглотит эти пошлины. Они обдирали нас так, как никто никогда не обдирал. Они больше так не делают», – парировал Трамп.

В начале апреля президент США Дональд Трамп объявил о повышении пошлин в отношении 185 стран. Фондовые рынки ответили масштабным падением на введенные тарифы. 9 апреля Трамп объявил 90-дневную паузу в торговом конфликте. Позже он заявил, что мировые лидеры и руководители предприятий обращаются к администрации США с просьбой уменьшить таможенные тарифы.

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