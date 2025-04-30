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Трамп давит на Египет

10:27 422

Президент США Дональд Трамп в начале апреля во время телефонного разговора с египетским лидером Абдель Фаттахом ас-Сиси заявил, что хочет добиться бесплатного прохода американских судов через Суэцкий канал.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Трамп также потребовал от Каира поддержки в операциях против хуситов — в виде военной помощи, обмена разведданными или финансирования. Однако, по данным WSJ, ас-Сиси отказался, подчеркнув, что прекращение огня в секторе Газа — лучший способ остановить атаки хуситов.

Из-за ударов йеменских хуситов по торговым судам, число проходящих через Суэцкий канал судов сократилось вдвое. Это привело к снижению доходов Египта и временной приостановке маршрутов рядом крупнейших компаний, включая Maersk и BP.

Джеймс Хьюитт, представитель Совета национальной безопасности США, заявил, что свобода судоходства в Красном море отвечает интересам всех партнеров, включая Египет. По его словам, бесплатный проход американских судов — «один из способов разделить бремя».

WSJ также отмечает, что Трамп настаивает на компенсации со стороны Египта за защиту судоходства и призывает разрешить свободный транзит не только военных, но и коммерческих судов США — в том числе в своих постах в Truth Social.

По информации издания, администрация США также предупредила египетских чиновников, посетивших Вашингтон этой весной, о возможном сокращении экономической помощи Каиру.

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