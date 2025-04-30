Трамп рассказал, чего хочет Путин

Президент США Дональд Трамп убежден, что президент России Владимир Путин хочет положить конец войне с Украиной. Об этом американский президент сказал в интервью ABC News.

При этом Трамп уклонился от ответа на вопрос, доверяет ли он Путину.

«Я вам не доверяю. Я не доверяю многим людям. Но я думаю, что он (Путин - ред.) уважает меня, и я верю, что из-за меня он не захватит всю Украину».

Президент США допустил, что Путин «может манипулировать» им относительно мирных переговоров.

«Я думаю, что если бы я не выиграл выборы, он бы захватил всю Украину. Я разговаривал с ним. Я думаю, что он хотел всю Украины», – добавил Трамп.