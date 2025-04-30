Обыски у экс-президента

Агентство уточнило, что дело касается высокопоставленного чиновника церкви, который предположительно передал Чон бриллиантовое колье и дорогую сумку для подарка бывшей первой леди Ким Кён Хи после избрания Юна главой государства в 2022 году. Правоохранители пытаются установить, были ли эти подарки действительно переданы шаману и получила ли их в итоге супруга экс-президента.

Прокуратура Южной Кореи провела обыск в резиденции экс-президента страны Юн Сук Ёля в рамках расследования связей между его семьей и скандальным шаманом Чон Сон-бэ, известным как Геон Джин, сообщает Yonhap.

Резиденция расположена в люксовом многоквартирном доме Acrovista. По информации издания, там работают сотрудники прокуратуры и следствия.

В середине апреля сообщалось, что полиция Южной Кореи прибыла в резиденцию Юна, обвиняемого в попытке мятежа, для обыска по уголовному делу. Полицейские столкнулись с сопротивлением охраны подвергнутого импичменту президента — сотрудники службы безопасности не дали разрешение на обыск. Правоохранительные органы прибыли к резиденции для того, чтобы изъять серверы, на которых, как предполагается, хранятся данные телефонных переговоров по защищенной связи.

4 апреля конституционный суд Южной Кореи утвердил импичмент Юну, лишив его всей полноты власти. Новые выборы главы государства должны пройти в течение 60 дней после утверждения импичмента.

3 декабря 2024 года Юн ввел в стране военное положение, объяснив свое решение необходимостью «искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок». После этого в Сеуле вспыхнули массовые протесты. Юн утром 4 декабря отменил военное положение. В тот же день оппозиция инициировала импичмент президента.

И.о. президента назначили Хан Док Су. Внеочередные президентские выборы в Южной Корее пройдут 3 июня 2025 года.