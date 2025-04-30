Трамп пересматривает решения Маска

Об этом он сообщил в интервью телеканалу ABC.

Президент США Дональд Трамп заявил, что некоторые решения, принятые Илоном Маском на посту главы Департамента по повышению эффективности правительства (DOGE), будут пересмотрены.

«Были некоторые вещи, о которых я услышал, и я вернул их обратно. Есть вещи, которые я сейчас рассматриваю, чтобы вернуть обратно», — пояснил Трамп.

При этом он высоко оценил деятельность департамента. По его словам, DOGE выявил масштабные случаи расточительства и мошенничества в федеральных агентствах.

«Миллиарды долларов были розданы людям без всякой причины», — отметил президент.

Трамп подчеркнул, что с мошенничеством «покончено», а новая администрация уже сэкономила $150 млрд. Расследования продолжаются, и эта сумма может увеличиться.

После возвращения Трампа в Белый дом администрация запустила масштабную кампанию по сокращению госрасходов и численности аппарата. Для этих целей был создан DOGE, который, по подсчетам CNN, уже привел к увольнению более 121 тыс. чиновников. Также началась реорганизация Агентства по международному развитию (USAID), которое госсекретарь Марко Рубио обвинил в многомиллиардных тратах во вред интересам США.

DOGE также нашел десятки тысяч случаев получения пособий лицами, не имеющими права на них. Маск утверждал, что США ежегодно выплачивают свыше $100 млрд пособий лицам без надлежащих документов, и в половине случаев речь идет о мошенничестве, что признали даже представители Минфина.

Однако действия DOGE вызвали общественный протест. В марте несколько профсоюзов и объединений пенсионеров подали в суд на администрацию Трампа, потребовав ограничить доступ DOGE к персональной информации граждан. Истцы утверждают, что департамент имеет «почти неограниченный доступ» к личным данным, что нарушает законы о конфиденциальности.

На фоне роста критики и падения прибыли Tesla, Илон Маск в конце апреля объявил, что сократит участие в работе DOGE до одного-двух дней в неделю, чтобы сосредоточиться на собственных компаниях.