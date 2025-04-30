Нехватка военных: Европа не потянет Украину

Европе будет сложно собрать 25-тысячный миротворческий контингент для Украины из-за недоукомплектованности и недофинансирования армий, сообщает The Times со ссылкой на источники.

Глава штаба обороны Великобритании адмирал Тони Радакин предложил сформировать силы численностью 64 тысячи человек для отправки в Украину. Однако европейские министры обороны на встречах заявили, что такой контингент невозможен, и даже 25 тысяч солдат потребуют значительных совместных усилий.

По информации издания, на встрече 10 апреля в рамках «коалиции желающих» и последующих обсуждениях в Брюсселе в узком кругу министры обороны сообщили британскому коллеге Джону Хили, что для поддержания 25-тысячного контингента с учетом ротаций за два года потребуется около 256 тысяч военнослужащих.

Великобритания готова предоставить до 10 тысяч военных, Франция — от 5 до 10 тысяч. Эстония и Финляндия опасаются, что участие в миссии ослабит их собственную оборону на границах. Польша, Испания и Италия прямо отказались отправлять войска. Источники отмечают, что Финляндия и Германия в целом против отправки сухопутных сил, хотя Германия не исключила полностью такую возможность.

Европейские страны также обеспокоены реакцией России в случае нападения. Согласно наиболее вероятным планам, британские и французские военные инструкторы будут отправлены на Западную Украину и не будут находиться вблизи линии фронта, охранять ключевые объекты или защищать украинские войска.

Обсуждение отправки иностранных войск в Украину ведется с 2024 года. В январе 2025 года премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон начали более детально обсуждать участие британских и французских военных. Россия категорически против присутствия западных войск в Украине. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров неоднократно называл это неприемлемым, а 18 февраля после переговоров с США подтвердил, что Москва не согласится на размещение сил НАТО в Украине в рамках мирного соглашения.