22 условия мира: Киев согласился

Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог заявил, что Вашингтон представил Киеву 22 конкретных условия для урегулирования войны. По его словам, Украина согласна на них, в том числе принять территориальные требования России. «Украинцы готовы уступить территории, которые Россия фактически занимает, хотя и не признавать это юридически навсегда. Они понимают, что при установлении режима прекращения огня каждая сторона останется на занятых ею позициях», — сказал Кит Келлог в интервью Fox News. По словам Келлога, США также готовы частично согласиться на территориальные требования России. Он также уточнил, что Вашингтон не отказывается от посреднических усилий по урегулированию конфликта.

*** 11:37 Украина и США в рамках переговоров в Лондоне составили перечень из 22 конкретных условий для возможного прекращения войны. Об этом сообщил спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог в эфире Fox News. «Украинцам понравились не все, но это нормально. Никому не нравится окончательная позиция, которую вырабатывают на переговорах», — отметил Келлог, добавив, что обе стороны находятся в «достаточно хорошем положении».