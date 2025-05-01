22 условия мира: Киев согласился

Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог заявил, что Вашингтон представил Киеву 22 конкретных условия для урегулирования войны.
По его словам, Украина согласна на них, в том числе принять территориальные требования России.
«Украинцы готовы уступить территории, которые Россия фактически занимает, хотя и не признавать это юридически навсегда. Они понимают, что при установлении режима прекращения огня каждая сторона останется на занятых ею позициях», — сказал Кит Келлог в интервью Fox News.
По словам Келлога, США также готовы частично согласиться на территориальные требования России. Он также уточнил, что Вашингтон не отказывается от посреднических усилий по урегулированию конфликта.
*** 11:37
Украина и США в рамках переговоров в Лондоне составили перечень из 22 конкретных условий для возможного прекращения войны.
Об этом сообщил спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог в эфире Fox News.
«Украинцам понравились не все, но это нормально. Никому не нравится окончательная позиция, которую вырабатывают на переговорах», — отметил Келлог, добавив, что обе стороны находятся в «достаточно хорошем положении».
Отдельно Келлог прокомментировал заявления министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, который допускает победу России в войне. По мнению Келлога, такая риторика не соответствует действительности: «РФ не выиграет эту войну. За последние полтора года Россия не достигла никаких успехов... Они потеряли сотни тысяч солдат, (они) продвигаются на метры, а не километры. И украинцы ожесточенно воюют на своей земле. Поэтому, когда РФ говорит, что побеждает, это не так».
Спецпосланник Трампа подчеркнул, что России следует осознать изменение обстоятельств: Украина находится в хорошей позиции, а европейские партнеры активизируются и формируют силы поддержки без участия США, в частности, под руководством Великобритании и Франции. «Они очень, очень готовы сейчас усилить, если потребуется, свою поддержку Украины», - подчеркнул Келлог.
Он отметил, что никто не выиграет эту войну военным путем, единственный путь - это дипломатический. «Украинцы теперь это достаточно хорошо понимают после прошлой недели. И россияне должны это понять», - высказал мнение Келлог.
23 апреля в Лондоне прошли переговоры с участием представителей Украины, Великобритании, Франции, Германии и США. Несмотря на отказ от участия со стороны госсекретаря США Марко Рубио и спецпосланника Стива Уиткоффа, Келлог охарактеризовал переговоры как положительные.