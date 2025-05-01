USD 1.7000
EUR 1.9334
RUB 2.0684
Подписаться на уведомления
Беспрецедентно: зачем Нетаньяху останется в Баку на пять дней?
Новость дня
Беспрецедентно: зачем Нетаньяху останется в Баку на пять дней?

22 условия мира: Киев согласился

обновлено 00:15
00:15 4317

Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог заявил, что Вашингтон представил Киеву 22 конкретных условия для урегулирования войны.

По его словам, Украина согласна на них, в том числе принять территориальные требования России.

«Украинцы готовы уступить территории, которые Россия фактически занимает, хотя и не признавать это юридически навсегда. Они понимают, что при установлении режима прекращения огня каждая сторона останется на занятых ею позициях», — сказал Кит Келлог в интервью Fox News.

По словам Келлога, США также готовы частично согласиться на территориальные требования России. Он также уточнил, что Вашингтон не отказывается от посреднических усилий по урегулированию конфликта.

*** 11:37

Украина и США в рамках переговоров в Лондоне составили перечень из 22 конкретных условий для возможного прекращения войны.

Об этом сообщил спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог в эфире Fox News.

«Украинцам понравились не все, но это нормально. Никому не нравится окончательная позиция, которую вырабатывают на переговорах», — отметил Келлог, добавив, что обе стороны находятся в «достаточно хорошем положении».

Отдельно Келлог прокомментировал заявления министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, который допускает победу России в войне. По мнению Келлога, такая риторика не соответствует действительности: «РФ не выиграет эту войну. За последние полтора года Россия не достигла никаких успехов... Они потеряли сотни тысяч солдат, (они) продвигаются на метры, а не километры. И украинцы ожесточенно воюют на своей земле. Поэтому, когда РФ говорит, что побеждает, это не так».

Спецпосланник Трампа подчеркнул, что России следует осознать изменение обстоятельств: Украина находится в хорошей позиции, а европейские партнеры активизируются и формируют силы поддержки без участия США, в частности, под руководством Великобритании и Франции. «Они очень, очень готовы сейчас усилить, если потребуется, свою поддержку Украины», - подчеркнул Келлог.

Он отметил, что никто не выиграет эту войну военным путем, единственный путь - это дипломатический. «Украинцы теперь это достаточно хорошо понимают после прошлой недели. И россияне должны это понять», - высказал мнение Келлог.

23 апреля в Лондоне прошли переговоры с участием представителей Украины, Великобритании, Франции, Германии и США. Несмотря на отказ от участия со стороны госсекретаря США Марко Рубио и спецпосланника Стива Уиткоффа, Келлог охарактеризовал переговоры как положительные.

Евросуд по скандальному делу в пользу правительства Азербайджана
Евросуд по скандальному делу в пользу правительства Азербайджана горячая тема
00:56 1063
Путин непреклонен: СССР. На худой конец - соцлагерь
Путин непреклонен: СССР. На худой конец - соцлагерь наше поле зрения
30 апреля 2025, 23:33 2331
Насильственный демонтаж архитектурного дома в центре Баку
Насильственный демонтаж архитектурного дома в центре Баку реакция исполнительной власти+Минкультуры
30 апреля 2025, 16:55 7176
22 условия мира: Киев согласился
22 условия мира: Киев согласился обновлено 00:15
00:15 4318
Во всем виноват Чубайс, то есть Байден
Во всем виноват Чубайс, то есть Байден наш комментарий
30 апреля 2025, 23:16 1150
Беспрецедентно: зачем Нетаньяху останется в Баку на пять дней?
Беспрецедентно: зачем Нетаньяху останется в Баку на пять дней? после Пезешкиана, до Эрдогана и в канун встречи с Путиным
30 апреля 2025, 15:47 12252
Турция требует от Израиля прекратить бомбить Сирию
Турция требует от Израиля прекратить бомбить Сирию видео; обновлено 22:40
30 апреля 2025, 22:40 9179
Вместо свободы хаос, вместо героя фантом, вместо правды иезуистика
Вместо свободы хаос, вместо героя фантом, вместо правды иезуистика нищета философии
30 апреля 2025, 14:38 4513
Индия закрыла свое небо для Пакистана
Индия закрыла свое небо для Пакистана обновлено 21:31
30 апреля 2025, 21:31 10732
Израиль просит помощи и у Азербайджана
Израиль просит помощи и у Азербайджана фото; видео; обновлено 23:35
30 апреля 2025, 23:35 5522
«Дыра» в российском бюджете все больше
«Дыра» в российском бюджете все больше
30 апреля 2025, 22:00 2359

ЭТО ВАЖНО

Евросуд по скандальному делу в пользу правительства Азербайджана
Евросуд по скандальному делу в пользу правительства Азербайджана горячая тема
00:56 1063
Путин непреклонен: СССР. На худой конец - соцлагерь
Путин непреклонен: СССР. На худой конец - соцлагерь наше поле зрения
30 апреля 2025, 23:33 2331
Насильственный демонтаж архитектурного дома в центре Баку
Насильственный демонтаж архитектурного дома в центре Баку реакция исполнительной власти+Минкультуры
30 апреля 2025, 16:55 7176
22 условия мира: Киев согласился
22 условия мира: Киев согласился обновлено 00:15
00:15 4318
Во всем виноват Чубайс, то есть Байден
Во всем виноват Чубайс, то есть Байден наш комментарий
30 апреля 2025, 23:16 1150
Беспрецедентно: зачем Нетаньяху останется в Баку на пять дней?
Беспрецедентно: зачем Нетаньяху останется в Баку на пять дней? после Пезешкиана, до Эрдогана и в канун встречи с Путиным
30 апреля 2025, 15:47 12252
Турция требует от Израиля прекратить бомбить Сирию
Турция требует от Израиля прекратить бомбить Сирию видео; обновлено 22:40
30 апреля 2025, 22:40 9179
Вместо свободы хаос, вместо героя фантом, вместо правды иезуистика
Вместо свободы хаос, вместо героя фантом, вместо правды иезуистика нищета философии
30 апреля 2025, 14:38 4513
Индия закрыла свое небо для Пакистана
Индия закрыла свое небо для Пакистана обновлено 21:31
30 апреля 2025, 21:31 10732
Израиль просит помощи и у Азербайджана
Израиль просит помощи и у Азербайджана фото; видео; обновлено 23:35
30 апреля 2025, 23:35 5522
«Дыра» в российском бюджете все больше
«Дыра» в российском бюджете все больше
30 апреля 2025, 22:00 2359
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться