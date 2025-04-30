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Алиев о дружбе и важных проектах между Азербайджаном и Ираном
Новость дня
Алиев о дружбе и важных проектах между Азербайджаном и Ираном

Ильхам Алиев поздравляет президента Израиля

новость дополнена 13:00
13:00 987

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Израиля Ицхаку Герцогу по случаю Дня независимости Израиля.

Об этом сообщает официальный сайт главы государства.

«Уважаемый господин Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника – Дня независимости Государства Израиль.

Высокий уровень дружественных отношений и сотрудничества между Азербайджаном и Израилем является наглядным выражением исторической привязанности наших народов, уважения и симпатии, которые они питают друг к другу. Динамичное и всестороннее развитие азербайджано-израильских межгосударственных отношений, построенных на такой прочной основе, как взаимное доверие и поддержка, вызывает удовлетворение.

Азербайджан придает особое значение расширению отношений с Израилем - своим близким другом и надежным партнером. Сегодня наши страны эффективно взаимодействуют в экономической, торговой, оборонной, гуманитарной и других сферах. С самыми приятными впечатлениями вспоминаю нашу встречу с Вами в Давосе в январе этого года, проведенные нами обмен мнениями и дискуссии.

Верю, что традиционные дружеские отношения между Азербайджаном и Израилем, взаимовыгодное сотрудничество в ряде важных сфер нашими совместными усилиями будут и дальше развиваться и укрепляться в интересах двух народов.

В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, дружественному народу Израиля – мира, благополучия и процветания», - говорится в поздравительном письме главы азербайджанского государства.

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