Иран отверг версию о диверсии в порту

Представитель комитета по национальной безопасности Меджлиса Ирана отверг версии о саботаже или иностранном вмешательстве как причине взрыва в порту Шахид-Раджаи.

«Насколько мне известно, никаких доказательств того, что это было результатом иностранного вмешательства, нет. Я не видел ни одного отчёта, где говорилось бы о диверсии или участии иностранных агентов», — приводит его слова иранская гостелерадиокомпания.

Он также подчеркнул, что взрыв в порту не связан с оборонным сектором или вооружёнными силами.

Ранее, во вторник, депутат Мохаммад Мехди Шахрияри допустил возможность того, что причиной взрыва могли стать диверсия или саботаж. Однако официальные органы пока не подтверждают такую версию.