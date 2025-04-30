В Аппарате омбудсмена приняли футболиста, который подал жалобу в ФИФА и УЕФА

Нападающий футбольного клуба «Дифаи» из первой лиги чемпионата Азербайджана камерунец Кристиан Камта, который подал жалобу в ФИФА и УЕФА, утверждая, что подвергся расизму, был приглашен в Аппарат Уполномоченного по правам человека (омбудсмена). Об этом сообщил руководитель пресс-службы аппарата Араз Аскерли.

По его словам, проблемы футболиста были выслушаны и начато расследование. «Обращение футболиста зарегистрировано. Соответствующим сторонам даны указания, также по данному вопросу направлены официальные запросы. Футболисту оказана вся необходимая поддержка, в дальнейшем эта поддержка продолжится», - сказал Араз Аскерли.

Сам Кристиан Камта также выступил с заявлением и выразил уверенность, что эта проблема найдет положительное решение в скором времени.

Отметим, что камерунский нападающий «Дифаи» Кристиан Камта направил письмо с жалобой в УЕФА и ФИФА, где указал, что подвергался расизму во время футбольного матча первой лиги Азербайджана. В частности, футболист пожаловался на дискриминационное поведение судей.