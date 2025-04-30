Израиль отмечает свой главный праздник

Сегодня отмечается День независимости Израиля (Йом ха-Ацмаут) — главный государственный праздник еврейского государства, отмечаемый ежегодно в память о провозглашении Государства Израиль 14 мая 1948 года (5 ияра по еврейскому календарю).

В 2025 году праздник выпадает на 1 мая, так как дата корректируется, чтобы не совпадать с шаббатом. Это день радости, национальной гордости и единения, следующий сразу после Йом ха-Зикарон (Дня памяти павших солдат и жертв террора).

Йом ха-Ацмаут символизирует восстановление еврейского государства после двух тысяч лет изгнания и борьбу за суверенитет. Это не только государственный, но и культурный праздник, объединяющий израильтян через общие традиции, историю и гордость за достижения страны. В 2025 году Израиль отмечает 77-ю годовщину независимости.

Празднование начинается вечером 30 апреля 2025 года с торжественной церемонии в Иерусалиме на горе Герцля. Она знаменует переход от траура Йом ха-Зикарон к радости Дня независимости. В ходе церемонии поднимается государственный флаг, зажигаются 12 факелов (символизирующих 12 колен Израилевых) выдающимися гражданами, выбранными за вклад в общество. В 2025 году церемония пройдет под лозунгом «Мосты надежды», подчеркивая единство и сплоченность. В отличие от 2024 года, мероприятие будет открыто для зрителей и транслироваться в прямом эфире.

Ранее сообщалось, что президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Израиля Ицхаку Герцогу по случаю праздника.