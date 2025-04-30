Граждане должны соблюдать эти правила, чтобы избежать штрафов

Согласно информации, в частности, ужесточены административные меры наказания в отношении должностных и юридических лиц за несвоевременное предоставление информации о призывниках и военнообязанных (граждане, подлежащие первоначальной воинской регистрации, зарегистрированные или снятые с регистрации по месту жительства, изменения анкетных данных, возбуждение в отношении них уголовного дела или вступление в законную силу приговора суда и др.), а также за непредоставление призывникам и военнообязанным информации о призыве.

По поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева в рамках реформ, проводимых с целью совершенствования нормативно-правовых актов в области военного законодательства, обеспечения прозрачности, предотвращения уклонения от призыва на срочную действительную военную службу, а также для уточнения мобилизационного и призывного ресурса страны, были внесены изменения в главу «Административные правонарушения против правил воинского учета, воинской регистрации и мобилизации» Кодекса Азербайджанской Республики об административных проступках законом № 152-VIIQD от 7 марта 2025 года. Об этом заявили haqqin.az в Госслужбе.

Кроме того, усилены санкции в виде административного наказания в отношении граждан, уклоняющихся от постановки на первоначальный воинский учет, не обращающихся в соответствующие местные органы государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу Азербайджанской Республики (далее — Служба) в течение 7 дней после перевода в запас для постановки на воинский учет по месту жительства, а также не снимающихся с воинского учета при смене места жительства более чем на 3 месяца и не встающих на учет по новому месту пребывания, а также не уведомляющих соответствующие местные органы Службы в течение 10 дней о смене места жительства.

Согласно статье 606.3 Кодекса Азербайджанской Республики об административных проступках, за неявку призывников и военнообязанных без уважительной причины в местные главные управления, управления, отделы и подразделения Службы в случаях, предусмотренных законом (призыв на действительную военную службу, медицинский осмотр, прикрепление к воинским частям, участие в соответствующих сборах), предусмотрен штраф в размере от 300 до 500 манатов или, в зависимости от обстоятельств дела и личности правонарушителя, общественные работы от 160 до 240 часов. Вместе с тем, если нарушившее административное законодательство лицо до вынесения судебного решения явится в соответствующее местное подразделение Службы, оно освобождается от административной ответственности.

Если указанные в статье 606.3 действия совершаются с целью незаконного уклонения от военной службы во время очередного призыва или мобилизации, это влечет за собой уголовную ответственность согласно статье 321 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

Действующее законодательство предусматривает поддержку процесса призыва со стороны государственных органов. Точный учет призывников и военнообязанных, находящихся в запасе, имеет жизненно важное значение с точки зрения обороноспособности государства. Призывники и военнообязанные, сменившие место жительства, обязаны сообщать об этом. В данном направлении, а также в целях предотвращения уклонения от призыва на срочную действительную военную службу, медицинского осмотра, прикрепления к воинским частям и участия в соответствующих сборах, будет усилен государственный контроль.