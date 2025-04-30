USD 1.7000
EUR 1.9334
RUB 2.0684
Подписаться на уведомления
Алиев о дружбе и важных проектах между Азербайджаном и Ираном
Новость дня
Алиев о дружбе и важных проектах между Азербайджаном и Ираном

Бросился под колеса — просит деньги: полиция предупреждает

12:14 1032

Правоохранительные органы принимают меры против лиц, которые намеренно бросаются под колеса автомобилей с целью вымогательства у водителей.

Об этом сообщил глава пресс-службы МВД Азербайджана Эльшад Гаджиев.

По его словам, злоумышленники внезапно выходят на проезжую часть перед приближающимся автомобилем, а затем утверждают, что якобы получили травмы и находятся в опасности. После этого они начинают требовать «возмещения ущерба» — чаще всего в денежной форме.

Гаджиев подчеркнул, что водители, столкнувшиеся с подобной ситуацией, должны незамедлительно сообщить в полицию.

«Нельзя оставаться равнодушным к общественно опасным действиям. Сокрытие инцидента или договоренности с такими людьми создают угрозу для других», — отметил представитель МВД.

Ранее в социальных сетях появились видеокадры, снятые в Ясамальском районе Баку, в районе «Круг 20 Января». На них запечатлен молодой человек, который намеренно бросался под машины и вымогал деньги у водителей, предлагая «решить вопрос на месте».

Ильхам Алиев поздравляет президента Израиля
Ильхам Алиев поздравляет президента Израиля новость дополнена 13:00
13:00 1001
Украинцы атаковали российский оборонный завод: серьезные повреждения
Украинцы атаковали российский оборонный завод: серьезные повреждения видео
12:34 912
Новый проект в энергосекторе Азербайджана: «Азерэнержи» строит крупную подстанцию
Новый проект в энергосекторе Азербайджана: «Азерэнержи» строит крупную подстанцию фото; видео
12:32 509
Жители севера Азербайджана не могут вернуться в дома после ливней
Жители севера Азербайджана не могут вернуться в дома после ливней видео
12:27 722
100 дней одиночества Дональда Трампа
100 дней одиночества Дональда Трампа итоги с haqqin.az
06:06 3478
Бельгия оставила себе половину средств, украденных Гульнарой Каримовой
Бельгия оставила себе половину средств, украденных Гульнарой Каримовой главное на этот час; все еще актуально
04:27 5606
Израиль отмечает свой главный праздник
Израиль отмечает свой главный праздник
12:03 895
Ильхам Алиев в Гусаре
Ильхам Алиев в Гусаре фото
11:51 1601
22 условия мира в Украине
22 условия мира в Украине новость дополнена
11:37 1740
Путин не останавливается. Трамп не добился от России ни одной уступки
Путин не останавливается. Трамп не добился от России ни одной уступки
11:32 1463
В Турции проходят аресты по делу Имамоглу
В Турции проходят аресты по делу Имамоглу
10:58 1103

ЭТО ВАЖНО

Ильхам Алиев поздравляет президента Израиля
Ильхам Алиев поздравляет президента Израиля новость дополнена 13:00
13:00 1001
Украинцы атаковали российский оборонный завод: серьезные повреждения
Украинцы атаковали российский оборонный завод: серьезные повреждения видео
12:34 912
Новый проект в энергосекторе Азербайджана: «Азерэнержи» строит крупную подстанцию
Новый проект в энергосекторе Азербайджана: «Азерэнержи» строит крупную подстанцию фото; видео
12:32 509
Жители севера Азербайджана не могут вернуться в дома после ливней
Жители севера Азербайджана не могут вернуться в дома после ливней видео
12:27 722
100 дней одиночества Дональда Трампа
100 дней одиночества Дональда Трампа итоги с haqqin.az
06:06 3478
Бельгия оставила себе половину средств, украденных Гульнарой Каримовой
Бельгия оставила себе половину средств, украденных Гульнарой Каримовой главное на этот час; все еще актуально
04:27 5606
Израиль отмечает свой главный праздник
Израиль отмечает свой главный праздник
12:03 895
Ильхам Алиев в Гусаре
Ильхам Алиев в Гусаре фото
11:51 1601
22 условия мира в Украине
22 условия мира в Украине новость дополнена
11:37 1740
Путин не останавливается. Трамп не добился от России ни одной уступки
Путин не останавливается. Трамп не добился от России ни одной уступки
11:32 1463
В Турции проходят аресты по делу Имамоглу
В Турции проходят аресты по делу Имамоглу
10:58 1103
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться