Бросился под колеса — просит деньги: полиция предупреждает

Правоохранительные органы принимают меры против лиц, которые намеренно бросаются под колеса автомобилей с целью вымогательства у водителей.

По его словам, злоумышленники внезапно выходят на проезжую часть перед приближающимся автомобилем, а затем утверждают, что якобы получили травмы и находятся в опасности. После этого они начинают требовать «возмещения ущерба» — чаще всего в денежной форме.

Гаджиев подчеркнул, что водители, столкнувшиеся с подобной ситуацией, должны незамедлительно сообщить в полицию.

«Нельзя оставаться равнодушным к общественно опасным действиям. Сокрытие инцидента или договоренности с такими людьми создают угрозу для других», — отметил представитель МВД.

Ранее в социальных сетях появились видеокадры, снятые в Ясамальском районе Баку, в районе «Круг 20 Января». На них запечатлен молодой человек, который намеренно бросался под машины и вымогал деньги у водителей, предлагая «решить вопрос на месте».