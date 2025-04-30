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«Радио Свобода» добилось финансирования через суд

12:20 390

Администрация президента США Дональда Трампа должна выплатить медиакорпорации «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» (РСЕ/РС) 12 миллионов долларов, уже одобренных Конгрессом. Такое решение вынес федеральный судья Ройс Ламберт, сообщает агентство AP.

Судья постановил, что администрация не имеет права в одностороннем порядке отменять финансирование, утвержденное Конгрессом. Распоряжение суда предусматривает временную обеспечительную меру, чтобы Агентство по глобальным медиа США (USAGM) обеспечило выплату средств РСЕ/РС уже в апреле.

По данным адвокатов медиакорпорации, администрация Трампа расторгла большинство контрактов с внештатными журналистами, просрочила арендные платежи и уволила 122 сотрудника. В случае, если финансирование не будет восстановлено, с 1 мая планировалось еще больше сокращений и аннулирование контрактов.

Юристы федерального правительства утверждали, что дело должно рассматриваться в Федеральном претензионном суде, однако Ламберт постановил иное.

До октября 2025 года «Радио Свобода» должно получить от правительства США еще 77 миллионов долларов, также предусмотренных решением Конгресса.

«Радио Свобода» — независимая медиакорпорация, основанная в 1953 году. Она финансируется через USAGM — Агентство по глобальным медиа, подведомственное правительству США.

После возвращения Трампа в Белый дом, он подписал указ о сокращении деятельности семи госагентств, включая USAGM, курирующее «Радио Свобода». В марте поступило уведомление о прекращении гранта на финансирование медиакомпании, но позднее решение было отозвано.

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