Жители севера Азербайджана не могут вернуться в дома после ливней

В селе Беюк Гамя Сиазаньского района более 60 домов все еще находятся под водой. Там, где вода уже ушла, образовался толстый слой ила и грязи. Многие дома местных жителей оказались в аварийном состоянии: из стен отавлились камни, разбились окна и двери, на заборах, перекрытиях и на полу появились глубокие трещины. Некоторые хозяйственные постройки и сараи, использовавшиеся в качестве складов, обрушились. Жители отмечают, что пытаются отмыть дома от грязи с помощью водяных насосов под давлением. Бытовая техника, мебель и прочие вещи пришли в негодность.

Последствия сильных ливневых дождей, обрушившихся 16 апреля и продолжавшихся несколько часов, до сих пор не устранены полностью, особенно в северных районах страны. Жители уже несколько дней не могут вернуться в свои дома.

Одна из жительниц рассказала, что особенно трудно справиться с грязью и илом:

«Пришлось выбросить постельные принадлежности и много других вещей, которые остались в воде несколько дней. Мебель разбухла, техника не работает, деревянные двери испортились», — пожаловалась она.

Уничтожены приусадебные участки, сады, огороды, а продукты питания остались под водой. Некоторые дома находятся в настолько плачевном состоянии, что их нужно сносить и заново построить: «Не осталось ни одной целой вещи. Корни деревьев покрыты грязью и илом, ни одного плода на деревьях не осталось».

В селе Беюк Гамя проживает более 2500 человек. Пожилые жители говорят, что никогда не сталкивались с подобным бедствием. Более 200 человек были эвакуированы в безопасные места. Часть из них переехала на съемное жилье, другие нашли приют у родственников. Потоки воды, образовавшиеся после сильного дождя, разрушили также улицы села. Уже несколько дней продолжаются работы по устранению последствий стихии с привлечением тяжелой техники.

Также сообщается, что последствия паводка до сих пор не устранены полностью в селах Дярк, Талыш и других близлежащих населенных пунктах Губинского района. Местные жители утверждают, что дороги, ведущие в села, стали непригодны для проезда, передвижение сильно затруднено.

Ранее в результате сильных дождей и наводнения серьезные разрушения были зафиксированы и в отдаленных селах Шабранского района. В селах Чухурязами, Гызылгазма, Дехне Човурар и Гяриблик были разрушены дороги, более 50 электрических столбов вышли из строя.