Новый проект в энергосекторе Азербайджана: «Азерэнержи» строит крупную подстанцию

По данным пресс-центра по связям с общественностью «Азерэнержи», ОАО приступило к строительству новой гигантской подстанции для обеспечения устойчивой и безопасной интеграции в единую энергосистему 2 гигаватт электроэнергии, которая будет вырабатываться за счет возобновляемых источников энергии в Азербайджане.

От этой новой подстанции «Наваи» напряжением 500/330 кВ также прокладываются высоковольтные линии электропередач в различные части страны. Вновь построенная подстанция, включая новые высоковольтные линии напряжением 500 и 330 киловольт, соединяющие эту подстанцию с единой энергосистемой страны, знаменует начало нового этапа в системе передачи электроэнергии.

Проект состоит из двух этапов. На первом этапе строительство новой подстанции и ее 330-киловольтной части, включая 500-киловольтные линии электропередач от Навои до Апшерона и 330-киловольтные линии электропередач до солнечных электростанций «Билясувар» и «Банка», осуществляется за счет внутренних ресурсов «Азерэнержи» и средств, частично выделяемых из государственного бюджета. Согласно графику реализации, основная часть работ, начатая в сентябре 2024 года, завершена, а первый этап планируется завершить к концу 2025 года. Это позволит выполнить обязательства по подключению солнечных электростанций «Банка» и «Билясувар» к энергосистеме.

Ожидается, что вторая фаза проекта начнется с финансирования со стороны Всемирного банка. Кредит Всемирного банка будет использован на закупку и установку 500-киловольтной подстанции «Наваи», а также трансформатора и сопутствующего оборудования для подстанции, на строительство 500-киловольтных линий электропередач от указанной подстанции до Мингячевира, 330-киловольтных линий электропередач до Алята, Апшерона и Гобу. Реализацию данного этапа планируется осуществить в течение 3 лет.