USD 1.7000
EUR 1.9334
RUB 2.0684
Подписаться на уведомления
Алиев о дружбе и важных проектах между Азербайджаном и Ираном
Новость дня
Алиев о дружбе и важных проектах между Азербайджаном и Ираном

Украинцы атаковали российский оборонный завод: серьезные повреждения

видео
12:34 918

Вчера ночью после атаки беспилотников загорелся Муромский приборостроительных завод, производящий средства инициирования и воспламенения боеприпасов для ВС России.

Видео с моментом атаки беспилотников на город Муром Владимирской области в ночь на 30 апреля запечатлели камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, что один из взрывов происходит в 03:11 ночи по местному времени. Губернатор региона ранее сообщал о пожаре на складах, не называя атакованное предприятие, а позднее подтвердил, что пожар возник в результате атаки БПЛА. Как сообщили местные жители, атакован «Муромский приборостроительных завод», который в городе также называют «пороховым».

По данным источников в МЧС РФ, сгорела проходная завода, а также один из складов выпускаемой продукции. Как ранее сообщал губернатор, площадь возгорания составила 720 квадратных метров, но он не называл атакованное предприятие. На данный момент движение в районе завода перекрыто, добавляют местные жители.

Российский журнал «Национальная оборона» в 2020 году сообщал, что открытое акционерное общество «Муромский приборостроительных завод», основанное в 1941 году, «является одним из основных производителей средств инициирования и воспламенения боеприпасов для всех родов войск Вооруженных Сил, МВД, ФСБ и других силовых структур».

«Широкий спектр пиротехнических изделий, производимых предприятием, предназначен для приведения в действие средств спасения в авиационной, морской и сухопутной технике, а также для космических, в том числе пилотируемых комплексов. Основными заказчиками спецпродукции, производимой ОАО «МПЗ», являются Министерство обороны, МВД, ФСБ, МЧС, Госкорпорация «Росатом», Федеральное космическое агентство «Роскосмос» и сотни предприятий ОПК», — говорилось в публикации.

Руководитель АО «МПЗ» в 2020 году рассказывал «Владимирским ведомостям», что муромский завод — «крупнейший в Российской Федерации производитель капсюлей-воспламенителей». Завод входит в концерн «Техмаш» госкорпорации «Ростех».

С 2023 года завод находится под санкциями Украины и ЕС.

Ильхам Алиев поздравляет президента Израиля
Ильхам Алиев поздравляет президента Израиля новость дополнена 13:00
13:00 1007
Украинцы атаковали российский оборонный завод: серьезные повреждения
Украинцы атаковали российский оборонный завод: серьезные повреждения видео
12:34 919
Новый проект в энергосекторе Азербайджана: «Азерэнержи» строит крупную подстанцию
Новый проект в энергосекторе Азербайджана: «Азерэнержи» строит крупную подстанцию фото; видео
12:32 513
Жители севера Азербайджана не могут вернуться в дома после ливней
Жители севера Азербайджана не могут вернуться в дома после ливней видео
12:27 727
100 дней одиночества Дональда Трампа
100 дней одиночества Дональда Трампа итоги с haqqin.az
06:06 3479
Бельгия оставила себе половину средств, украденных Гульнарой Каримовой
Бельгия оставила себе половину средств, украденных Гульнарой Каримовой главное на этот час; все еще актуально
04:27 5606
Израиль отмечает свой главный праздник
Израиль отмечает свой главный праздник
12:03 899
Ильхам Алиев в Гусаре
Ильхам Алиев в Гусаре фото
11:51 1605
22 условия мира в Украине
22 условия мира в Украине новость дополнена
11:37 1743
Путин не останавливается. Трамп не добился от России ни одной уступки
Путин не останавливается. Трамп не добился от России ни одной уступки
11:32 1467
В Турции проходят аресты по делу Имамоглу
В Турции проходят аресты по делу Имамоглу
10:58 1106

ЭТО ВАЖНО

Ильхам Алиев поздравляет президента Израиля
Ильхам Алиев поздравляет президента Израиля новость дополнена 13:00
13:00 1007
Украинцы атаковали российский оборонный завод: серьезные повреждения
Украинцы атаковали российский оборонный завод: серьезные повреждения видео
12:34 919
Новый проект в энергосекторе Азербайджана: «Азерэнержи» строит крупную подстанцию
Новый проект в энергосекторе Азербайджана: «Азерэнержи» строит крупную подстанцию фото; видео
12:32 513
Жители севера Азербайджана не могут вернуться в дома после ливней
Жители севера Азербайджана не могут вернуться в дома после ливней видео
12:27 727
100 дней одиночества Дональда Трампа
100 дней одиночества Дональда Трампа итоги с haqqin.az
06:06 3479
Бельгия оставила себе половину средств, украденных Гульнарой Каримовой
Бельгия оставила себе половину средств, украденных Гульнарой Каримовой главное на этот час; все еще актуально
04:27 5606
Израиль отмечает свой главный праздник
Израиль отмечает свой главный праздник
12:03 899
Ильхам Алиев в Гусаре
Ильхам Алиев в Гусаре фото
11:51 1605
22 условия мира в Украине
22 условия мира в Украине новость дополнена
11:37 1743
Путин не останавливается. Трамп не добился от России ни одной уступки
Путин не останавливается. Трамп не добился от России ни одной уступки
11:32 1467
В Турции проходят аресты по делу Имамоглу
В Турции проходят аресты по делу Имамоглу
10:58 1106
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться