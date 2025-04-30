Украинцы атаковали российский оборонный завод: серьезные повреждения

Вчера ночью после атаки беспилотников загорелся Муромский приборостроительных завод, производящий средства инициирования и воспламенения боеприпасов для ВС России.

Видео с моментом атаки беспилотников на город Муром Владимирской области в ночь на 30 апреля запечатлели камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, что один из взрывов происходит в 03:11 ночи по местному времени. Губернатор региона ранее сообщал о пожаре на складах, не называя атакованное предприятие, а позднее подтвердил, что пожар возник в результате атаки БПЛА. Как сообщили местные жители, атакован «Муромский приборостроительных завод», который в городе также называют «пороховым».

По данным источников в МЧС РФ, сгорела проходная завода, а также один из складов выпускаемой продукции. Как ранее сообщал губернатор, площадь возгорания составила 720 квадратных метров, но он не называл атакованное предприятие. На данный момент движение в районе завода перекрыто, добавляют местные жители.

Российский журнал «Национальная оборона» в 2020 году сообщал, что открытое акционерное общество «Муромский приборостроительных завод», основанное в 1941 году, «является одним из основных производителей средств инициирования и воспламенения боеприпасов для всех родов войск Вооруженных Сил, МВД, ФСБ и других силовых структур».

«Широкий спектр пиротехнических изделий, производимых предприятием, предназначен для приведения в действие средств спасения в авиационной, морской и сухопутной технике, а также для космических, в том числе пилотируемых комплексов. Основными заказчиками спецпродукции, производимой ОАО «МПЗ», являются Министерство обороны, МВД, ФСБ, МЧС, Госкорпорация «Росатом», Федеральное космическое агентство «Роскосмос» и сотни предприятий ОПК», — говорилось в публикации.

Руководитель АО «МПЗ» в 2020 году рассказывал «Владимирским ведомостям», что муромский завод — «крупнейший в Российской Федерации производитель капсюлей-воспламенителей». Завод входит в концерн «Техмаш» госкорпорации «Ростех».

С 2023 года завод находится под санкциями Украины и ЕС.