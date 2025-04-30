Kapital Bank принял участие в эко-кампании по высадке деревьев

Проект, объединивший сотрудников десятков финансовых учреждений, был реализован в поселке Мушвигабад города Баку. В ходе акции было высажено в общей сложности 625 деревьев, включая эльдарские сосны и оливковые деревья, соответствующие климатическим условиям региона.

Акция прошла в рамках меморандума о взаимопонимании, подписанного 13 марта 2023 года между Министерством экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики, Центральным банком Азербайджана, Ассоциацией банков Азербайджана, Ассоциацией страховщиков Азербайджана, Ассоциацией микрофинансов Азербайджана, Ассоциацией участников фондового рынка Азербайджана и Ассоциацией финтеха Азербайджана. В соответствии с меморандумом, начиная с 2023 года, планируется ежегодно высаживать по 100 000 деревьев, чтобы за 10 лет посадить в общей сложности 1 000 000 деревьев. Проект также направлен на поддержку экологической устойчивости.

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