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Алиев о дружбе и важных проектах между Азербайджаном и Ираном
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Алиев о дружбе и важных проектах между Азербайджаном и Ираном

Усик обратился к Трампу с громким призывом: «Эй, президент...»

12:39 746

Украинский профессиональный боксер, абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик обратился к президенту США Дональду Трампу.

Спортсмен дал интервью известному английскому телеведущему, журналисту, писателю и медийщику Пирсу Моргану. Он опубликовал в микроблоге X отрывок их разговора, отметив, что полная версия интервью выйдет на «Piers Morgan Uncensored» уже на этой неделе.

Ведущий спросил Усика, как он относится к идее, что в рамках мирного соглашения Украина должна уступить часть территорий, которые незаконно захватила Российская Федерация. Боксер назвал это чушью.

«У нас есть много вопросов. Почему Россия может это делать, пока мир живет по правилам? Почему вы забираете мою страну? Эй, президент Трамп, откройте глаза, пожалуйста. Пожалуйста, остановите войну в Украине», - сказал Александр Усик.

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