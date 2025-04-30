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Алиев о дружбе и важных проектах между Азербайджаном и Ираном
Новость дня
Алиев о дружбе и важных проектах между Азербайджаном и Ираном

Кремль: России повезло с президентом

12:43 354

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выступил на просветительском марафоне общества «Знание», где высоко оценил роль Владимира Путина как лидера страны, а также его решения, связанные с войной в Украине.

«Путин — президент нашей страны, и нам с вами повезло, что он является президентом нашей страны», — заявил Песков.

Он подчеркнул, что все решения главы государства, связанные с войной в Украине, абсолютно правильны, и что, по его словам, «долг россиян — победить».

«Все, что мы делаем: специальная военная операция, все решения Путина — это абсолютно правильно», — отметил представитель Кремля.

Кроме того, Песков анонсировал выход нового документального фильма о Владимире Путине, приуроченного к 25-летию его руководства страной.

«Совсем скоро на телеканале «Россия» выйдет фильм про Путина. Про то, как он 25 лет руководит нашей страной. Посмотрите этот фильм — работали очень талантливые люди», — добавил он.

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