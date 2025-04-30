Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выступил на просветительском марафоне общества «Знание», где высоко оценил роль Владимира Путина как лидера страны, а также его решения, связанные с войной в Украине.

«Путин — президент нашей страны, и нам с вами повезло, что он является президентом нашей страны», — заявил Песков.

Он подчеркнул, что все решения главы государства, связанные с войной в Украине, абсолютно правильны, и что, по его словам, «долг россиян — победить».