Кремль: России повезло с президентом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выступил на просветительском марафоне общества «Знание», где высоко оценил роль Владимира Путина как лидера страны, а также его решения, связанные с войной в Украине.
«Путин — президент нашей страны, и нам с вами повезло, что он является президентом нашей страны», — заявил Песков.
Он подчеркнул, что все решения главы государства, связанные с войной в Украине, абсолютно правильны, и что, по его словам, «долг россиян — победить».
«Все, что мы делаем: специальная военная операция, все решения Путина — это абсолютно правильно», — отметил представитель Кремля.
Кроме того, Песков анонсировал выход нового документального фильма о Владимире Путине, приуроченного к 25-летию его руководства страной.
«Совсем скоро на телеканале «Россия» выйдет фильм про Путина. Про то, как он 25 лет руководит нашей страной. Посмотрите этот фильм — работали очень талантливые люди», — добавил он.