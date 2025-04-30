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Трамп: «Все только начинается»

12:43 513

Президент США Дональд Трамп заявил, что провел «самые успешные первые 100 дней» на посту президента в истории США.

29 апреля Трамп выступил на митинге в Мичигане, посвященном первым 100 дням в качестве президента — в США этот срок считается одной из важных отметок для каждого нового главы страны. «Мы только начали. Вы еще ничего не видели. Все только начинается», — заявил Трамп (цитата по CNN).

Во время своей речи Трамп высказался о введенных им пошлинах, целью которых он назвал «поставить на первое место Америку, а не Китай», о своих достижениях в области иммиграционной политики и в очередной раз раскритиковал предыдущего президента США Джо Байдена.

CNN отмечает, что рейтинг одобрения Трампа, составивший 41% в последнем опросе, стал худшим для любого современного президента в его первые 100 дней. Fox News приводит цифры в 44% одобрения и 55% неодобрения, которые Трамп получил в последнем национальном опросе, проведенном с 18 по 21 апреля. Похожие цифры одобрения фигурируют и в других опросах. По данным опроса NPR/PBS News/Marist, 55% американцев не одобряют экономическую политику Трампа (против 39%, которые одобряют).

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