Замминистра Исаев на венгерско-тюркском саммите

Министр культуры и инноваций Венгрии Балаж Ханко, выступая с вступительной речью, предоставил информацию о системе высшего образования Венгрии, потенциальном сотрудничестве с венгерскими университетами.

28-29 апреля заместитель министра науки и образования Идрис Исаев принял участие в венгерско-турецком саммите по высшему образованию, культуре и инновациям, который проходил в Будапеште.

В рамках саммита Идрис Исаев выступил на панельной сессии, посвященной образованию, под названием «Сила регионального сотрудничества — тесные связи между тюркскими государствами и Венгрией». Замминистра предоставил информацию о сотрудничестве Азербайджана с Венгрией и Организацией тюркских государств в сфере науки и образования, а также озвучил предложения по развитию партнерства в будущем.

Идрис Исаев также подчеркнул, что Азербайджан придает большое значение стратегическому партнерству в области науки и важности создания совместных программ, исследовательских групп и систем обмена информацией в этих областях между тюркскими государствами и Венгрией.

В завершение мероприятия была подписана декларация «О сотрудничестве между тюркоязычными государствами и Венгрией в области высшего образования, инноваций и культуры».