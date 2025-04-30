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Алиев о дружбе и важных проектах между Азербайджаном и Ираном
Новость дня
Алиев о дружбе и важных проектах между Азербайджаном и Ираном

Моди отменил поездку в Россию

12:55 286

Премьер-министр Индии Нарендра Моди не примет участие в торжественных мероприятиях в Москве по случаю 80-летия Победы, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, Индия будет представлена на праздновании, однако кто именно возглавит делегацию — пока не уточняется.

«Будет отдельный визит председателя [КНР] Си [Цзиньпина], которому мы придаем большое значение и к которому готовимся», — добавил Песков.

Отказ Моди от визита в Москву происходит на фоне обострения ситуации на границе Индии и Пакистана. Напряженность резко возросла после теракта 22 апреля в туристическом городе Пахалгам (штат Джамму и Кашмир), в результате которого погибли 25 индийцев и 1 гражданин Непала.

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