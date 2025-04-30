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Москва: Украина должна быть стороной переговоров

13:07 1156

Президент России Владимир Путин по-прежнему готов к мирным переговорам с Украиной. На это указал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Сейчас президент остается открытым для политико-дипломатических методов урегулирования войны. Но ситуация такая, какая она есть. Мы с вами не слышим реакции из Киева. Процесс продолжается», - сказал он журналистам.

При этом Песков отметил, что Россия подтверждает свою готовность к прямым переговорам с Украиной без предварительных условий.

«Президент Путин подтвердил свою готовность к прямым переговорам с Украиной без всяких предварительных условий, - напомнил представитель Кремля, отвечая по-английски на вопрос зарубежного журналиста. - Эта готовность все еще действительна».

«К сожалению, мы еще не слышали никаких заявлений или комментариев от Киева», - сказал Песков.

Он также указал, что Украина должна быть стороной урегулирования в мирном процессе, а не США. «Мирное соглашение должно быть заключено с Украиной, не с Америкой», - подчеркнул Песков.

Представитель Кремля добавил, что США пытаются договориться и «Россия признательна Соединенным Штатам за их невероятные усилия».

Песков также отметил, что прямой контакт между Путиным и Трампом при необходимости будет установлен, так как прямые контакты диалога РФ - США возобновлены.

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