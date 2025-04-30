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Пакистан перебрасывает войска на линию контроля с Индией
Новость дня
Пакистан перебрасывает войска на линию контроля с Индией

Русские усилили штурмы и пытаются прорвать оборону украинцев

13:10 1648

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил, что, несмотря на громкие обещания российской стороны о прекращении огня на майские праздники, интенсивность боевых действий со стороны россиян только возросла.

«Несмотря на громкие заявления о готовности к прекращению огня на майские праздники, российские войска значительно увеличили интенсивность боевых действий, сосредотачивая основные усилия на Покровском направлении», — отметил Сырский.

По словам главнокомандующего, российская армия продолжает штурмовые действия, несмотря на отсутствие реальных оперативных перспектив.

Он добавил, что целью россиян остается прорыв украинской обороны и выход на административную границу Днепропетровской области.

«Отсутствие перспектив в оперативном и тактическом плане не останавливают россиян, они упорно пытаются прорвать оборону наших войск на этом направлении и выйти на административную границу Днепропетровской области», — заявил Сырский.

Он также сообщил, что ежедневно командование РФ бросает в бой новые силы, продолжая жертвовать личным составом ради мнимых достижений.

Сырский также отметил, что, несмотря на многочисленные штурмы, войска РФ несут существенные потери и вынуждены отступать.

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