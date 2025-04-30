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ABB mobile стало еще более надежным

13:19 689

Банк ABB усилил безопасность мобильного приложения ABB mobile с помощью новых мер, доведя уровень надежности до максимума. Для обеспечения безопасности средств клиентов процесс регистрации в приложении был дополнительно усилен.

Теперь к регистрации добавлена идентификация через SİMA. Это означает, что каждый пользователь, желающий зарегистрироваться в приложении, должен подтвердить свою личность с помощью SİMA. Таким образом, создается двухфакторная аутентификация, которая защищает средства клиентов от мошеннических попыток. Каждый пользователь ABB mobile может воспользоваться этой возможностью.

Следует отметить, что приложение ABB mobile обладает международным сертификатом ISO:IEC 27001:2022, выданным Международной организацией по стандартизации (ISO). Этот документ под названием «Сертификат системы управления информационной безопасностью» был выдан в конце прошлого года после детального анализа приложения по ряду критериев. Наличие этого международного сертификата подтверждает, что данные пользователей ABB mobile находятся под надежной защитой.

ABB mobile находится в распоряжении клиентов с 2020 года. В настоящее время количество пользователей приложения приближается к 2 миллионам.

Информацию о современных, полезных и универсальных продуктах и услугах Банка ABB можно получить в филиалах и отделениях банка, на официальном сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной социальной странице Банка.

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