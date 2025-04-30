ABB mobile стало еще более надежным

Теперь к регистрации добавлена идентификация через SİMA. Это означает, что каждый пользователь, желающий зарегистрироваться в приложении, должен подтвердить свою личность с помощью SİMA. Таким образом, создается двухфакторная аутентификация, которая защищает средства клиентов от мошеннических попыток. Каждый пользователь ABB mobile может воспользоваться этой возможностью.

Банк ABB усилил безопасность мобильного приложения ABB mobile с помощью новых мер, доведя уровень надежности до максимума. Для обеспечения безопасности средств клиентов процесс регистрации в приложении был дополнительно усилен.

Следует отметить, что приложение ABB mobile обладает международным сертификатом ISO:IEC 27001:2022, выданным Международной организацией по стандартизации (ISO). Этот документ под названием «Сертификат системы управления информационной безопасностью» был выдан в конце прошлого года после детального анализа приложения по ряду критериев. Наличие этого международного сертификата подтверждает, что данные пользователей ABB mobile находятся под надежной защитой.

ABB mobile находится в распоряжении клиентов с 2020 года. В настоящее время количество пользователей приложения приближается к 2 миллионам.

Информацию о современных, полезных и универсальных продуктах и услугах Банка ABB можно получить в филиалах и отделениях банка, на официальном сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной социальной странице Банка.