USD 1.7000
EUR 1.9334
RUB 2.0684
Подписаться на уведомления
Пакистан перебрасывает войска на линию контроля с Индией
Новость дня
Пакистан перебрасывает войска на линию контроля с Индией

Нападение на посольство Израиля

13:34 1857

Полиция Лондона задержала вооруженного ножом 33-летнего палестинца, который пытался пробраться на территорию израильского посольства. Как пишет 30 апреля Daily Mail, злоумышленник со скрытым куфией лицом успел забраться на забор, но попал в камеры наблюдения и был обезврежен.

Охрана посольства и силы правопорядка предотвратили проникновение на территорию посольства и арестовали нападавшего.

Все сотрудники посольства в безопасности, никакого ущерба посольству нанесено не было, отмечается в сообщении.

Россия «не отпускает» Армению. Новые планы Москвы
Россия «не отпускает» Армению. Новые планы Москвы
14:47 687
Анкара разрешила Нетаньяху лететь в Азербайджан через Турцию
Анкара разрешила Нетаньяху лететь в Азербайджан через Турцию
13:36 1982
Пахнет гарью в бездне безвременья
Пахнет гарью в бездне безвременья наша аналитика
05:02 3927
Ильхам Алиев в Сумгаитском химико-промышленном парке
Ильхам Алиев в Сумгаитском химико-промышленном парке фото
14:26 730
Русские усилили штурмы и пытаются прорвать оборону украинцев
Русские усилили штурмы и пытаются прорвать оборону украинцев
13:10 1651
Ильхам Алиев ознакомился с садоводческим комплексом в Гусаре
Ильхам Алиев ознакомился с садоводческим комплексом в Гусаре фото; обновлено 13:14
13:14 3249
Пакистан перебрасывает войска на линию контроля с Индией
Пакистан перебрасывает войска на линию контроля с Индией обновлено 12:00
12:00 4110
Кто же главный перевозчик российской нефти?
Кто же главный перевозчик российской нефти? главный вопрос; все еще актуально
04:43 5452
Трамп: «Все только начинается»
Трамп: «Все только начинается» добавлено видео; новость дополнена
12:43 2235
Ильхам Алиев поздравляет президента Израиля
Ильхам Алиев поздравляет президента Израиля новость дополнена 13:00
13:00 2216
Украинцы атаковали российский оборонный завод: серьезные повреждения
Украинцы атаковали российский оборонный завод: серьезные повреждения видео
12:34 2668

ЭТО ВАЖНО

Россия «не отпускает» Армению. Новые планы Москвы
Россия «не отпускает» Армению. Новые планы Москвы
14:47 687
Анкара разрешила Нетаньяху лететь в Азербайджан через Турцию
Анкара разрешила Нетаньяху лететь в Азербайджан через Турцию
13:36 1982
Пахнет гарью в бездне безвременья
Пахнет гарью в бездне безвременья наша аналитика
05:02 3927
Ильхам Алиев в Сумгаитском химико-промышленном парке
Ильхам Алиев в Сумгаитском химико-промышленном парке фото
14:26 730
Русские усилили штурмы и пытаются прорвать оборону украинцев
Русские усилили штурмы и пытаются прорвать оборону украинцев
13:10 1651
Ильхам Алиев ознакомился с садоводческим комплексом в Гусаре
Ильхам Алиев ознакомился с садоводческим комплексом в Гусаре фото; обновлено 13:14
13:14 3249
Пакистан перебрасывает войска на линию контроля с Индией
Пакистан перебрасывает войска на линию контроля с Индией обновлено 12:00
12:00 4110
Кто же главный перевозчик российской нефти?
Кто же главный перевозчик российской нефти? главный вопрос; все еще актуально
04:43 5452
Трамп: «Все только начинается»
Трамп: «Все только начинается» добавлено видео; новость дополнена
12:43 2235
Ильхам Алиев поздравляет президента Израиля
Ильхам Алиев поздравляет президента Израиля новость дополнена 13:00
13:00 2216
Украинцы атаковали российский оборонный завод: серьезные повреждения
Украинцы атаковали российский оборонный завод: серьезные повреждения видео
12:34 2668
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться