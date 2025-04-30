Нападение на посольство Израиля

Полиция Лондона задержала вооруженного ножом 33-летнего палестинца, который пытался пробраться на территорию израильского посольства. Как пишет 30 апреля Daily Mail, злоумышленник со скрытым куфией лицом успел забраться на забор, но попал в камеры наблюдения и был обезврежен.

Охрана посольства и силы правопорядка предотвратили проникновение на территорию посольства и арестовали нападавшего.

Все сотрудники посольства в безопасности, никакого ущерба посольству нанесено не было, отмечается в сообщении.