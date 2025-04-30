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Пакистан перебрасывает войска на линию контроля с Индией

Анкара разрешила Нетаньяху лететь в Азербайджан через Турцию

13:36 1985

Турция разрешила использовать свое воздушное пространство для самолета премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который посетит Азербайджан. Об этом сообщает Азербайджано-Израильский Альянс (AIA).

«Самолет Нетаньяху Kanaf Zion прибудет в Азербайджан вечером 7 мая», - сказано в сообщении.

Вчера, 29 апреля, The Times of Israel со ссылкой на офис премьера подтвердила, что Нетаньяху прибудет в Баку 7 мая. Согласно информации, визит Нетаньяху продлится до 11 мая.

Израильский премьер 8 мая встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и членами еврейской общины.

По данным «Кан», в ходе визита Нетаньяху обсудит с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым вопросы укрепления связей между двумя странами.

Предыдущий визит премьер-министра Израиля в Азербайджан состоялся в 2016 году.

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