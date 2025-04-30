Анкара разрешила Нетаньяху лететь в Азербайджан через Турцию

Турция разрешила использовать свое воздушное пространство для самолета премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который посетит Азербайджан. Об этом сообщает Азербайджано-Израильский Альянс (AIA).
«Самолет Нетаньяху Kanaf Zion прибудет в Азербайджан вечером 7 мая», - сказано в сообщении.
Вчера, 29 апреля, The Times of Israel со ссылкой на офис премьера подтвердила, что Нетаньяху прибудет в Баку 7 мая. Согласно информации, визит Нетаньяху продлится до 11 мая.
Израильский премьер 8 мая встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и членами еврейской общины.
По данным «Кан», в ходе визита Нетаньяху обсудит с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым вопросы укрепления связей между двумя странами.
Предыдущий визит премьер-министра Израиля в Азербайджан состоялся в 2016 году.