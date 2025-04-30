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Пакистан перебрасывает войска на линию контроля с Индией
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Пакистан перебрасывает войска на линию контроля с Индией

«Перемирие» как прикрытие: Ермак о настоящих целях России

14:08 703

Россия продвигает идею краткосрочного перемирия — с 8 по 11 мая — не ради установления мира, а с целью добиться ослабления санкций, особенно в авиационной отрасли.

Об этом написал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в колонке для The Guardian.

По мнению Ермака, Москва маскирует политические и военные цели под «гуманитарные» инициативы. В частности, речь идет о попытках получить доступ к западным рынкам, запасным частям, обслуживанию и оборудованию, которое может использоваться в военных целях.

Ермак указал, что российский гражданский авиасектор давно используется как прикрытие для логистики и перевозок, в том числе контрабанды и перемещения военных. Аэропорты и авиакомпании участвуют в схеме обхода санкций, доставляя чувствительные грузы в интересах армии. Санкции, по его словам, остаются одним из ключевых факторов, ограничивающих возможности Кремля вести войну.

«Пока Россия продолжает агрессию, небо должно оставаться закрытым для ее авиации. Уступки по санкциям — это шаг к ослаблению давления, а не к миру», — заявил Ермак.

Глава Офиса президента Украины добавил, что «перемирие» с 8 по 11 мая, объявленное Владимиром Путиным, — это «не жест доброй воли», а инструмент для политического маневра. При этом Москва требует от Украины уступок, угрожая «адекватным ответом» в случае несоблюдения условий.

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