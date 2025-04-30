«Белый список» Китая для американских товаров

По словам одного из собеседников агентства, который работает в фармацевтической компании, продающей американские препараты, власти Китая связывались с его фирмой по поводу списка в частном порядке. Он добавляет, что ранее компания уже просила об освобождении от пошлин, поскольку полагается на американские технологии для некоторых продуктов.

Китай подготовил список произведенных в США товаров, которые будут освобождены от пошлин в размере 125%, и «тихо» уведомляет об этом компании, пишет Reuters со ссылкой на два источника.

По информации Reuters, власти также обращались к компаниям с просьбой указать критически важные для них товары, которые они хотели бы импортировать без пошлины. Однако существование так называемого «белого списка» ранее не разглашалось.

Другой источник рассказал, что в восточном регионе Китая власти попросили группу лоббистов иностранного бизнеса «сообщить обо всех критических ситуациях, вызванных тарифной напряженностью», чтобы оценить эти случаи. Кроме того, по словам источника, текстильным компаниям и производителям полупроводников на юго-востоке страны разослали опрос для оценки влияния пошлин, введенных США и в ответ Китаем на бизнес.

Такой подход дает Пекину, который неоднократно заявлял, что готов бороться до конца, если США не отменят свои 145-процентные пошлины, поддерживать публичную позицию, но в то же время предпринимать практические шаги для подготовки уступок, отмечает Reuters.

Торговая война, начатая Дональдом Трампом против большинства стран мира с введением пошлин 2 апреля, сильнее всего отразилась на Китае. На каждое повышение пошлин со стороны Вашингтона Пекин отвечал тем же, и в итоге совокупные пошлины США на товары из Китая сейчас составляют 145%. Размер китайских ответных пошлин достиг 125%. Пекин заявлял, что «не хочет, но и не боится воевать» в торговой войне. Однако ряд американских товаров Китай со временем все же освободил от пошлин — в том числе некоторые фармацевтические препараты, микрочипы и авиационные двигатели. Также Китай отменил пошлины на импорт американского этана — США являются единственным поставщиком.