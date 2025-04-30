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Пакистан перебрасывает войска на линию контроля с Индией
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Пакистан перебрасывает войска на линию контроля с Индией

Путин строит мост к Ким Чен Ыну

14:37 503

В Приморском крае России началось строительство автомобильного моста через реку Туманная, который соединит Россию с Северной Кореей.

Об этом сообщают российские государственные агентства, включая РИА Новости, Интерфакс и «Ведомости».

Новый мост будет построен сочинским предприятием в течение полутора лет. Сейчас между Россией и КНДР действует только железнодорожный мост и авиасообщение. Автомобильный переход, по замыслу сторон, должен увеличить грузопоток и развить пассажирские перевозки между двумя странами.

Общая длина мостового перехода с подъездными дорогами составит 4,7 километра. Сам мост протянется на один километр: 424 метра со стороны России и 581 метр со стороны КНДР. Ширина моста составит 7 метров, что предполагает две полосы движения. Рядом будет оборудован автомобильный пункт пропуска.

Строительство началось на фоне углубляющегося военно-политического сотрудничества между Москвой и Пхеньяном. 4 декабря 2024 года вступил в силу договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Северной Кореей. В конце апреля лидер КНДР Ким Чен Ын подтвердил, что направил северокорейские войска в Россию для участия в войне против Украины. Президент РФ Владимир Путин позже поблагодарил северокорейских солдат и руководство страны за поддержку.

На Западе участие КНДР в боевых действиях вызвало резкую реакцию. В США выразили обеспокоенность, а в Европейском союзе назвали такие действия «проявлением отчаяния» со стороны Кремля.

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