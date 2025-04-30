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Пакистан перебрасывает войска на линию контроля с Индией

Иранца обвинили в шпионаже на Израиль и повесили

14:39 370

Гражданин Ирана Мохсен Лангарнешин, обвиненный в работе на израильскую разведку «Моссад», был казнен утром в среду в Иране после вынесения соответствующего приговора Верховным судом исламской республики. Об этом сообщила пресс-служба судебной власти страны.

В заявлении отмечается, что Лангарнешин начал сотрудничать с «Моссадом» осенью 2020 года, после чего прошел специальную подготовку и выполнил первое задание для израильских спецслужб в декабре того же года. По информации следствия, он в течение двух лет тесно взаимодействовал с сотрудниками и агентами разведки Израиля на иранской территории, а также принимал участие в убийстве полковника Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Хасана Сайада Ходаи 22 мая 2022 года. Как говорится в заявлении, Лангарнешин признал вину в ходе следственных мероприятий.

«Его шпионская деятельность на «Моссад», а также всяческая поддержка террористических группировок, связанных с «Моссадом», была доказана, в том числе обнаружением у него защищенной линии связи с «Моссадом», - говорится в документе. Представители судебной власти указывают, что Лангарнешин по заданию своих кураторов занимался фотосъемкой «определенных объектов», передавал израильтянам анонимные сим-карты, мобильные телефоны и другие устройства связи. Для встреч с представителями израильской разведки он также выезжал в Непал и Грузию, добавили в ведомстве.

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