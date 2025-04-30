Россия «не отпускает» Армению. Новые планы Москвы

В администрации президента (АП) России решили усилить работу с информационной повесткой в Армении и подготовить пророссийских политиков к парламентским выборам, которые пройдут в республике в 2026 году. Заниматься этим направлением поручено первому заместителю руководителя администрации президента России Сергею Кириенко и сотрудникам управлений в его подчинении. Об этом рассказали «Ведомостям» осведомленные источники.

«Руководство Армении все сильнее дрейфует в сторону Запада, что недопустимо с точки зрения российской госполитики», — пояснил один из собеседников издания.

Перед Кириенко в Армении стоит задача использовать мягкую силу для продвижения российских интересов, отмечает другой источник издания. По его словам, уже начата информационная работа, а ближе к выборам «будут ставиться и новые задачи». На данный момент пророссийских политиков в Армении нет, кроме прежних — Сержа Саргсяна и Роберта Кочаряна, поэтому «за Россию там некому сказать», отметил собеседник. Он предположил, что на выборах снова победит премьер-министр Никол Пашинян, но подчеркнул: «Дело сейчас не в выборах, а в присутствии России там».

По информации источников «Ведомостей», под руководством Кириенко Арменией в АП будут заниматься управление по внутренней политике (начальник — Андрей Ярин), управление по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов (Александр Харичев) и управление по общественным проектам (Сергей Новиков).

Напомним, что в феврале 2024 года Пашинян объявил о заморозке членства в ОДКБ. После этого правительство Армении приняло законопроект о начале процесса присоединения Армении к Евросоюзу. В 2026 году в Армении состоятся очередные парламентские выборы, по итогам которых сформируется новое правительство. На данный момент большинство в парламенте имеет партия Пашиняна «Гражданский выбор».