В Сирии снова бои: есть жертвы

Также сообщается, что друзы проводят акцию протеста на севере Израиля. Они перекрыли трассу и жгут шины, требуя вмешаться и предотвратить резню своих собратьев, проживающих в Сирии.

По информации, полученной от источников в органах безопасности, в результате столкновений погибло 11 человек.

По данным источников, друзские формирования применили тяжелое вооружение против правительственных сил в Сахнае, находящейся примерно в 12 км от центра столицы.

В районе Сахная, расположенном на юге Дамаска, продолжаются вооруженные столкновения между сирийскими силами безопасности и группами друзов, сообщает Анадолу.

Тем временем 62-я дивизия сирийской армии направляется на поддержку Сил общей безопасности к южному пригороду Дамаска, где продолжаются столкновения с друзскими формированиями.

Министерство внутренних дел Сирии сообщило, что в результате израильского обстрела погиб сотрудник сирийской службы безопасности и несколько человек получили ранения на окраине города Сахная.

На фоне ожесточенных столкновений и нарастающей этнической напряженности в Джарамане состоялись переговоры между представителями сирийских властей и лидерами друзской общины. Об этом сообщает Al Arabiya.

Согласно информации, по итогам встречи стороны договорились о мерах по предотвращению эскалации конфликта, которые включают выплату компенсаций семьям погибших и восстановление их прав, наказание виновных в нападениях, обеспечение прозрачного освещения событий через государственные СМИ и ограничение необоснованных перемещений, а также организацию безопасных транспортных маршрутов между Дамаском и провинцией Сувейда.

Для поддержания порядка на окраинах города размещены силы министерств внутренних дел и обороны, включая бронетехнику и машины с крупнокалиберными пулеметами. В небе над Джараманой зафиксирована активность беспилотников минобороны Сирии.

В то же время духовный лидер друзов шейх Юсеф Джарбу заявил, что провокационные высказывания против пророка Мухаммеда, сделанные отдельными лицами, не отражают позицию друзской общины. Он призвал все стороны противостоять попыткам разжигания межрелигиозной вражды.

Тем временем в канцелярии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху заявили, что армия Израиля нанесла удар по ячейке «экстремистской группировки» в Сирии. Удар был совершен по указанию Нетаньяху и министра обороны страны Исраэля Каца. «Одновременно Израиль направил сирийским властям жесткое предупреждение: возложена прямая ответственность за предотвращение атак на друзов», — говорится в сообщении. В канцелярии подчеркивают, что Израиль не допустит дальнейших ударов по друзам.

Напомним, что 29 апреля в Джарамане произошли вооруженные столкновения между сирийскими силами безопасности и друзскими вооруженными группировками. В результате боев погибли 13 человек, среди них были двое сотрудников сил безопасности. Столкновения начались после того, как в социальных сетях распространился аудиоклип, на котором мужчина нападает на пророка Мухаммеда. Аудиозапись была приписана друзскому священнослужителю, который позже отрицал свою причастность.