Кремль не исключает массовую мобилизацию, «как в Великую Отечественную»

Россия при необходимости сможет мобилизоваться, как в годы Великой Отечественной войны, заявил в среду на марафоне «Знание. Первые» в Музее Победы пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Если нужно будет встать стране огромной, она встанет в любой момент. Ни у кого не может быть никаких сомнений, — сказал Песков. Он добавил, что «миллионы» россиян уже помогают воюющей в Украине армии — «собирают помощь, за свои деньги отправляют на фронт технику и амуницию, плетут маскировочные сети».

«Где-то 30 миллионов советских людей отдали свои жизни в борьбе с фашизмом», — добавил Песков.

Сейчас российские власти вербуют в армию от 30 до 40 тысяч человек ежемесячно, рассказали The Wall Street Journal источники, знакомые с разведдаными США и стран ЕС. Этих темпов хватает, чтобы покрывать фронтовые потери, которые, по оценкам НАТО, составляют около тысячи человек в день, а накопленным итогом с начала войны приближаются к миллионной отметке.

Впрочем, для нового масштабного наступления армии сил не хватает: по итогам 2024 года, несмотря на тяжелые бои, ей удалось захватить лишь 0,5% украинской территории. Генштаб и Минобороны обороны оказывают на Кремль «серьезное давление», призывая объявить новую мобилизацию для пополнения войск, рассказывали в декабре The Economist европейские чиновники, знакомые со сведениями разведки.

Новая мобилизация может потребоваться для войны с западными странами, которая возможна на горизонте трех-четырех лет, заявил в январе зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. «Необходимо готовить мужское население и, естественно, защищать Родину. Об этом надо говорить и не стесняться этого. Потому что, если действительно предстоит, не мы это развязываем. Мы об этом не говорим, они говорят, что собираются с нами воевать», — говорил Журавлев.

Мобилизовать для этих целей можно миллион россиян, заявил в апреле командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. «Если бы мы мобилизовали примерно миллион человек, вооружили бы их, поставили бы в строй, то могу поклясться, что у наших врагов бравада и желание воевать с нами сразу бы исчезли», — утверждал он.