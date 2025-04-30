USD 1.7000
EUR 1.9334
RUB 2.0684
Подписаться на уведомления
Пакистан перебрасывает войска на линию контроля с Индией
Новость дня
Пакистан перебрасывает войска на линию контроля с Индией

Кремль не исключает массовую мобилизацию, «как в Великую Отечественную»

15:18 2373

Россия при необходимости сможет мобилизоваться, как в годы Великой Отечественной войны, заявил в среду на марафоне «Знание. Первые» в Музее Победы пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Если нужно будет встать стране огромной, она встанет в любой момент. Ни у кого не может быть никаких сомнений, — сказал Песков. Он добавил, что «миллионы» россиян уже помогают воюющей в Украине армии — «собирают помощь, за свои деньги отправляют на фронт технику и амуницию, плетут маскировочные сети».

«Где-то 30 миллионов советских людей отдали свои жизни в борьбе с фашизмом», — добавил Песков.

Сейчас российские власти вербуют в армию от 30 до 40 тысяч человек ежемесячно, рассказали The Wall Street Journal источники, знакомые с разведдаными США и стран ЕС. Этих темпов хватает, чтобы покрывать фронтовые потери, которые, по оценкам НАТО, составляют около тысячи человек в день, а накопленным итогом с начала войны приближаются к миллионной отметке.

Впрочем, для нового масштабного наступления армии сил не хватает: по итогам 2024 года, несмотря на тяжелые бои, ей удалось захватить лишь 0,5% украинской территории. Генштаб и Минобороны обороны оказывают на Кремль «серьезное давление», призывая объявить новую мобилизацию для пополнения войск, рассказывали в декабре The Economist европейские чиновники, знакомые со сведениями разведки.

Новая мобилизация может потребоваться для войны с западными странами, которая возможна на горизонте трех-четырех лет, заявил в январе зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. «Необходимо готовить мужское население и, естественно, защищать Родину. Об этом надо говорить и не стесняться этого. Потому что, если действительно предстоит, не мы это развязываем. Мы об этом не говорим, они говорят, что собираются с нами воевать», — говорил Журавлев.

Мобилизовать для этих целей можно миллион россиян, заявил в апреле командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. «Если бы мы мобилизовали примерно миллион человек, вооружили бы их, поставили бы в строй, то могу поклясться, что у наших врагов бравада и желание воевать с нами сразу бы исчезли», — утверждал он.

Беспрецедентно: зачем Нетаньяху останется в Баку на пять дней?
Беспрецедентно: зачем Нетаньяху останется в Баку на пять дней? после Пезешкиана, до Эрдогана и в канун встречи с Путиным
15:47 5204
Мамой клянусь, аналогов нет
Мамой клянусь, аналогов нет королевство кривых зеркал; все еще актуально
05:39 7589
Вместо свободы хаос, вместо героя фантом, вместо правды иезуистика
Вместо свободы хаос, вместо героя фантом, вместо правды иезуистика нищета философии
14:38 2303
Зеленский рассказал, как остановить Россию
Зеленский рассказал, как остановить Россию фото; видео; обновлено 15:30
15:30 8471
Кремль не исключает массовую мобилизацию, «как в Великую Отечественную»
Кремль не исключает массовую мобилизацию, «как в Великую Отечественную»
15:18 2374
В Сирии снова бои: есть жертвы
В Сирии снова бои: есть жертвы видео; обновлено 16:53
16:53 2071
Россия «не отпускает» Армению. Новые планы Москвы
Россия «не отпускает» Армению. Новые планы Москвы
14:47 2508
Пахнет гарью в бездне безвременья
Пахнет гарью в бездне безвременья наша аналитика
05:02 4219
Русские усилили штурмы и пытаются прорвать оборону украинцев
Русские усилили штурмы и пытаются прорвать оборону украинцев
13:10 2326
Ильхам Алиев ознакомился с садоводческим комплексом в Гусаре
Ильхам Алиев ознакомился с садоводческим комплексом в Гусаре фото; обновлено 13:14
13:14 4002
Пакистан перебрасывает войска на линию контроля с Индией
Пакистан перебрасывает войска на линию контроля с Индией обновлено 12:00
12:00 4642

ЭТО ВАЖНО

Беспрецедентно: зачем Нетаньяху останется в Баку на пять дней?
Беспрецедентно: зачем Нетаньяху останется в Баку на пять дней? после Пезешкиана, до Эрдогана и в канун встречи с Путиным
15:47 5204
Мамой клянусь, аналогов нет
Мамой клянусь, аналогов нет королевство кривых зеркал; все еще актуально
05:39 7589
Вместо свободы хаос, вместо героя фантом, вместо правды иезуистика
Вместо свободы хаос, вместо героя фантом, вместо правды иезуистика нищета философии
14:38 2303
Зеленский рассказал, как остановить Россию
Зеленский рассказал, как остановить Россию фото; видео; обновлено 15:30
15:30 8471
Кремль не исключает массовую мобилизацию, «как в Великую Отечественную»
Кремль не исключает массовую мобилизацию, «как в Великую Отечественную»
15:18 2374
В Сирии снова бои: есть жертвы
В Сирии снова бои: есть жертвы видео; обновлено 16:53
16:53 2071
Россия «не отпускает» Армению. Новые планы Москвы
Россия «не отпускает» Армению. Новые планы Москвы
14:47 2508
Пахнет гарью в бездне безвременья
Пахнет гарью в бездне безвременья наша аналитика
05:02 4219
Русские усилили штурмы и пытаются прорвать оборону украинцев
Русские усилили штурмы и пытаются прорвать оборону украинцев
13:10 2326
Ильхам Алиев ознакомился с садоводческим комплексом в Гусаре
Ильхам Алиев ознакомился с садоводческим комплексом в Гусаре фото; обновлено 13:14
13:14 4002
Пакистан перебрасывает войска на линию контроля с Индией
Пакистан перебрасывает войска на линию контроля с Индией обновлено 12:00
12:00 4642
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться