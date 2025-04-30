В Эстонии выступили против отправки военных в Украину

Председатель Консервативной народной партии (EKRE), депутат Рийгикогу (парламента) Эстонии Мартин Хельме выступил против намерения премьер-министра балтийской республики Кристена Михала отправить в Украину военнослужащих в составе сил по обеспечению мира. «Нет, нет и еще раз нет! Ни один эстонский солдат не может быть отправлен в Украину!» - приводит слова Хельме газета Postimees. Законодатель пообещал, что инициирует процедуру отставки правительства еще до того, как Кабмин запросит у Рийгикогу мандат на отправку военных в Украину. Ранее эстонский премьер заявил, что Таллин готов отправить в Украину роту военнослужащих в составе сил по обеспечению мира в рамках «коалиции желающих».

*** 15:24 Эстония рассматривает возможность отправки роты своих военнослужащих в Украину в рамках потенциальной миротворческой миссии. Об этом заявил премьер-министр страны Кристен Михал, передает Bloomberg. По его словам, речь идет о возможном участии в так называемых «силах успокоения», которые формируют Великобритания и Франция в сотрудничестве с США. Эти силы могут быть развернуты после заключения мирного соглашения между Киевом и Москвой.