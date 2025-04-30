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Пакистан перебрасывает войска на линию контроля с Индией
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Пакистан перебрасывает войска на линию контроля с Индией

В Эстонии выступили против отправки военных в Украину

обновлено 16:17
16:17 720

Председатель Консервативной народной партии (EKRE), депутат Рийгикогу (парламента) Эстонии Мартин Хельме выступил против намерения премьер-министра балтийской республики Кристена Михала отправить в Украину военнослужащих в составе сил по обеспечению мира.

«Нет, нет и еще раз нет! Ни один эстонский солдат не может быть отправлен в Украину!» - приводит слова Хельме газета Postimees. Законодатель пообещал, что инициирует процедуру отставки правительства еще до того, как Кабмин запросит у Рийгикогу мандат на отправку военных в Украину.

Ранее эстонский премьер заявил, что Таллин готов отправить в Украину роту военнослужащих в составе сил по обеспечению мира в рамках «коалиции желающих».

*** 15:24

Эстония рассматривает возможность отправки роты своих военнослужащих в Украину в рамках потенциальной миротворческой миссии.

Об этом заявил премьер-министр страны Кристен Михал, передает Bloomberg.

По его словам, речь идет о возможном участии в так называемых «силах успокоения», которые формируют Великобритания и Франция в сотрудничестве с США. Эти силы могут быть развернуты после заключения мирного соглашения между Киевом и Москвой.

Михал подчеркнул, что развертывание эстонских войск возможно только после одобрения парламента, и отметил, что обсуждение параметров будущей миссии все еще продолжается.

«Великобритания и Франция возглавляют усилия по созданию послевоенных сил сдерживания в Украине. США уже заявили, что любое мирное соглашение потребует гарантий безопасности для Киева, хотя детали пока не раскрыты», — напоминает Bloomberg.

Ранее о готовности поддержать миссию заявила и Литва.

Создание миротворческой миссии происходит в рамках инициативы «коалиции желающих», возглавляемой Францией и Великобританией, в которую уже вошли более 30 стран. Эти государства готовы помочь обеспечить безопасность Украины после прекращения активных боевых действий.

Однако, по данным СМИ, коалиция не может прийти к согласию по двум ключевым вопросам: предполагаемой численности войск и срокам их развертывания. Несмотря на это, в Лондоне и Париже уже подтвердили готовность направить свои воинские контингенты в рамках будущей миссии.

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