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Пакистан перебрасывает войска на линию контроля с Индией
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Пакистан перебрасывает войска на линию контроля с Индией

Очередной успех азербайджанских учащихся

15:25 602

Азербайджанская сборная успешно выступила на 42-й Балканской математической олимпиаде в Сараево (Босния и Герцеговина), которая проходила с 25 по 30 апреля, завоевав в общей сложности три медали, в том числе одну серебряную и две бронзовые.

Так, ученик 9-го класса лицея №287 Zəkalar Баку Фархад Искендер завоевал серебряную медаль, ученик 10-го класса гимназии с естественным уклоном Сумгаита Давуд Тарвердили и ученик 11-го класса лицея с физико-математическим уклоном Баку Юнис Исаев завоевали бронзовые медали.

С 2007 года азербайджанские школьники, участвовавшие в Балканской математической олимпиаде, завоевали в общей сложности одну золотую, 19 серебряных и 40 бронзовых медалей.

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