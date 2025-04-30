Украина уже сегодня может подписать ключевое соглашение с США

Украина готова подписать соглашение с США о природных ресурсах, сообщил Bloomberg источник, знакомый с ситуацией. Документ укрепит экономическое партнерство, поддерживая Киев, утверждает издание.

Подписание может состояться в среду, для этого в Вашингтон едет министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Соглашение предусматривает создание совместного фонда для управления инвестиционными проектами Украины. США и Украина будут способствовать инвестициям в добычу, энергетику и технологии, учитывая планы Киева по вступлению в ЕС. Вашингтон согласился, что только будущая военная помощь после подписания будет учитываться в качестве вклада в фонд, отказавшись от включения ранее предоставленных миллиардов долларов.

Соглашение «укрепляет стратегическое партнерство для долгосрочного восстановления и модернизации Украины» после разрушений, вызванных вторжением России. Два технических документа о работе фонда еще не финализированы.

Подписание происходит на фоне роста раздражения президента США Дональда Трампа из-за задержек с прекращением огня в войне, длящейся четвертый год. Он сомневается в готовности Владимира Путина к мирному плану, который Трамп хотел реализовать в первые 100 дней своего срока. Белый дом подтвердил, что Трамп «уверен» в заключении сделки по критически важным минералам.

Ранее в апреле стороны подписали меморандум о намерениях, продолжив обсуждение деталей. Сделка даст США приоритетное право на прибыль, перечисляемую в инвестиционный фонд под контролем Вашингтона. Попытка заключить соглашение ранее провалилась из-за споров между президентом Украины Владимиром Зеленским и Трампом.