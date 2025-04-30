Фонд Red Hearts представил отчет за первый квартал 2025 года

С 2019 года фонд Red Hearts поддерживает развитие культуры благотворительности в Азербайджане. Фонд опубликовал отчет за первый квартал 2025 года. Фонд, финансируемый донорами, осуществляет деятельность в направлениях «Общество», «Окружающая среда» и «Защита животных». За последние три месяца фонд получил 54 737 манатов от 2 753 доноров. Благодаря собранным средствам были реализованы многие важные и значимые проекты.

В первом квартале текущего года фонд оказал патронажную помощь 25 семьям из социально уязвимых групп. С целью продолжения традиций взаимопомощи нашего народа были организованы акции «Подарок на Новруз» и «Подарок на Рамадан». Через сайт redhearts.az и мобильное приложение Birbank было собрано 9 673 маната от 986 доноров. В рамках кампании праздничные наборы стоимостью 70 манатов были доставлены 485 семьям из 39 регионов. Также в Хачмазском районе было организовано семь ифтар-ужинов.

В рамках третьего сезона программы Red Hearts фонд продолжил поддерживать талантливых студентов. Из 306 претендентов 69 прошли во второй этап, и 23 студента стали победителями. Студенты из социально уязвимых групп, поступившие в вузы, будут получать ежемесячную стипендию в размере 200 манатов до конца учебного года.

Проект фонда «Язык тела в танце», направленный на развитие инклюзивного общества, также продолжил свою деятельность в этом году. Проект направлен на повышение качества жизни людей с ограниченными возможностями и формирование инклюзивной среды. В проекте приняли участие 414 человек, включая детей с ограниченными возможностями, ветеранов, пожилых людей и лиц без инвалидности, для которых организованы занятия по танцам.

В рамках защиты окружающей среды фонд продолжил проект «Сдай батарейки, защити природу», реализуемый совместно с Министерством экологии и природных ресурсов. В этом году к проекту присоединился Kapital Bank, установивший 149 контейнеров для сбора батареек в своем головном офисе и филиалах. Также было собрано 319 килограммов использованных батареек из 21 точки и передано в Центр управления отходами.

Отметим, что фонд Red Hearts был удостоен награды «Лучший партнер» от Министерства экологии и природных ресурсов за успешную экологическую деятельность в прошлом году. Кроме того, фонд стал первым в Азербайджане, принявшим Концепцию корпоративного волонтерства. Цель концепции — активное вовлечение работающих граждан в социальные проекты и обеспечение доступности волонтерской деятельности во всех регионах страны. По этой концепции 244 сотрудника Kapital Bank стали волонтерами фонда.

Фонд также расширил возможности благотворительности, разместив свои услуги в мобильном приложении «m10», где граждане могут легко и напрямую делать пожертвования.

Следует отметить, что фонд Red Hearts был создан в 2019 году по инициативе сотрудников Kapital Bank. Фонд, зарегистрированный государством в 2020 году, служит формированию культуры благотворительности в нашей стране. Фонд активно участвует в решении таких актуальных и важных вопросов, как охрана окружающей среды, восстановление экологического баланса, образование, обучение и просвещение, принимая участие в различных социальных инициативах. Чтобы узнать больше о деятельности фонда и поддержать упомянутые сферы, сделав пожертвование, достаточно посетить сайт https://redhearts.az.