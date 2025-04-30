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Пакистан перебрасывает войска на линию контроля с Индией

В Азербайджане незаконно вырубили деревья на 108 тысяч манатов

15:43 543

В Азербайджане возбуждено уголовное дело по факту незаконной вырубки деревьев в трех районах и двух городах.

Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре Азербайджана.

В ходе расследования было установлено, что в Гусарском, Астаринском, Лерикском районах, а также в Гяндже и Мингячевире было незаконно срублено 264 дерева и кустарника, в результате чего природе был нанесен ущерб на сумму более 108 тысяч манатов.

По указанным фактам возбуждено уголовное дело по статьям 259.1 и 259.4 УК Азербайджана, материалы направлены в соответствующие органы внутренних дел для проведения предварительного следствия.

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