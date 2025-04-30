Сильные пожары в Израиле: дороги закрыты, людей эвакуируют

Сильный пожар вспыхнул в лесу Эштаоль возле поселения Месилат-Цион в Иерусалимских горах утром 30 апреля, пишут израильские СМИ.

Служба пожарной охраны и спасения Израиля действует в режиме «Огневой удар», объявленном ввиду особо тяжелых условий и угрозы потери контроля над ситуацией.

На место направлено более 50 пожарных расчетов из нескольких округов, в воздух подняты самолеты спецэскадрильи «Эльад». Сильный ветер мешает тушению и способствует быстрому распространению огня.

Полиция уведомила о возможной эвакуации из-за распространения лесного пожара жителей поселков Нахшон, Бкоа, Месилат Цион, Тарум и Таоз (Иудейская низменность). Сообщается, что в зоне пожаров оказана помощь 12 пострадавшим от легкого отравления угарным газом.

В зону пожаров выехал премьер-министр Биньямин Нетаньяху. ВВС армии Израиля готовятся оказать помощь в борьбе с огнем. Личный состав 669-го эвакуационно-спасательного подразделения военно-воздушных сил приведен в состояние повышенной готовности. Армейские пожарные машины и спецавиация должны присоединиться к усилиям по локализации огня.

Также отмечается, что Израиль обратился к Кипру, Греции, Хорватии, Болгарии и Италии со срочной просьбой о предоставлении помощи в тушении пожаров в Иерусалимских горах.