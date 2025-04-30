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Пакистан перебрасывает войска на линию контроля с Индией

Минздрав обследовал жителей Агдере

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16:11 289

В рамках программы «Великое возвращение» на освобожденные от оккупации территории Министерство здравоохранения Азербайджана продолжает проводить различные медицинские осмотры среди граждан, а также информационно-просветительские акции по пропаганде здорового образа жизни.

Очередное подобное мероприятие состоялось 30 апреля. Мобильная клиника Национального центра офтальмологии имени академика Зарифы Алиевой Минздрава провела в селе Талыш Агдеринского района двухдневные офтальмологические медицинские осмотры граждан.

Основной целью офтальмологической акции является оперативное обследование граждан, предотвращение ухудшения зрения, выявление ранней патологии зрения и назначение соответствующего лечения.

По результатам обследований у некоторых граждан выявлены синдром сухого глаза, аллергический конъюнктивит, рефракционная патология, миопический астигматизм и другие заболевания. Также проведен общий мониторинг заболеваний глаз и обсуждены полученные результаты. В то же время для пациентов, столкнувшихся с серьезными проблемами и нуждающихся в сложных операциях, созданы условия для посещения Национального центра офтальмологии имени академика Зарифы Алиевой.

В целом в ходе медицинской акции около 70 граждан прошли офтальмологический осмотр.

Министерство здравоохранения планирует регулярно проводить медицинские осмотры и информационно-просветительские мероприятия на освобожденных от оккупации территориях.

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