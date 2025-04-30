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Маск на удаленке

16:22 590

Миллиардер Илон Маск, руководящий департаментом эффективности государственного управления (DOGE), практически перешел на удаленную работу в Белом доме, заявила в интервью The New York Post (NYP) глава аппарата сотрудников Белого дома Сьюзан Уайлс.

«Вместо того чтобы встречаться с ним лично, я разговариваю с ним по телефону, но результат тот же, — сказала она. — Он просто не присутствует физически так часто, как раньше».

Как отмечает NYP, Маск готовится покинуть свою должность в DOGE к концу мая, после чего станет неофициальным консультантом Белого дома.

23 апреля предприниматель пообещал сократить рабочее время в администрации президента США Дональда Трампа до одного-двух дней в неделю и уделить основное внимание своим компаниям. Этому предшествовало падение прибыли основанной Маском Tesla на 9%.

DOGE (англ. Department of Government Efficiency) — временный федеральный орган США, созданный в результате преобразования Службы цифровых технологий в январе 2025 года по указу Трампа. Маска считают инициатором появления департамента, к задачам которого относится сокращение госрасходов и реструктуризация федеральных агентств. В рамках этой инициативы другим указом Трампа была отменена удаленная работа для госслужащих. Маск утверждал, что к 2026 году США смогут добиться сокращения дефицита бюджета с нынешних $2 трлн до $1 трлн.

DOGE инициировал увольнение тысяч федеральных служащих, в том числе ветеранов, состоящих на госслужбе, а также резкое сокращение помощи другим странам. Падение продаж Tesla аналитики связывали с действиями Маска на посту DOGE, передавал CNN.

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