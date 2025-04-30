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Трампа призвали избрать новым Папой Римским

16:27 602

Президент США Дональд Трамп пошутил, что хотел бы стать новым Папой Римским. Об этом он заявил в разговоре с журналистами.

«Я бы хотел быть Папой Римским. Это был бы мой выбор номер один», — сказал Трамп.

Он добавил, что у него нет предпочтений среди возможных кандидатов на пост понтифика.

Американский сенатор Линдси Грэм всерьез воспринял заявление Трампа и призвал конклав рассмотреть кандидатуру президента США на папский престол.

«Я был рад услышать, что президент Трамп не против того, чтобы стать следующим Папой Римским. Это будет действительно темная лошадка, но я прошу папский конклав и верующих католиков отнестись к этой возможности с пониманием», - написал он на своей странице в соцсети Х.

Собрание кардиналов, на котором будет избран новый Папа Римский, пройдет 7 мая. Для победы кандидатам на пост главы Римско-католической церкви необходимо набрать две трети голосов 138 кардиналов.

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