Трампа призвали избрать новым Папой Римским

Президент США Дональд Трамп пошутил, что хотел бы стать новым Папой Римским. Об этом он заявил в разговоре с журналистами.

«Я бы хотел быть Папой Римским. Это был бы мой выбор номер один», — сказал Трамп.

Он добавил, что у него нет предпочтений среди возможных кандидатов на пост понтифика.

Американский сенатор Линдси Грэм всерьез воспринял заявление Трампа и призвал конклав рассмотреть кандидатуру президента США на папский престол.

«Я был рад услышать, что президент Трамп не против того, чтобы стать следующим Папой Римским. Это будет действительно темная лошадка, но я прошу папский конклав и верующих католиков отнестись к этой возможности с пониманием», - написал он на своей странице в соцсети Х.

Собрание кардиналов, на котором будет избран новый Папа Римский, пройдет 7 мая. Для победы кандидатам на пост главы Римско-католической церкви необходимо набрать две трети голосов 138 кардиналов.