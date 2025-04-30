В Турции блэкаута не будет. Заявление властей

«Распространенное в некоторых социальных сетях утверждение о том, что «Турция будет испытывать 72-часовые перебои в энергоснабжении и связи», не соответствует действительности. Никакой чрезвычайной ситуации в энергетической и коммуникационной инфраструктуре нашей страны нет», - говорится в заявлении центра по борьбе с дезинформацией при управлении по коммуникациям администрации президента.

В сообщении также отмечается, что за исключением локальных перебоев, вызванных неисправностями, нет никаких общих перебоев. «Системы по всей Турции работают безопасно, и соответствующие учреждения внимательно следят за всеми процессами. Не полагайтесь на необоснованные утверждения», - говорится в заявлении.

Масштабное отключение электричества произошло 28 апреля практически на всей территории Испании в 12.30 (14.30 по Баку). Сбой затронул также Португалию, Францию и Андорру. Из-за блэкаута пришлось прекратить все железнодорожные перевозки. Это также повлияло на работу общественного транспорта в городах, где не работали светофоры. В супермаркетах образовались очереди, а людей приходилось спасать из застрявших лифтов. Все атомные электростанции страны были безопасно остановлены. Причина блэкаута выясняется.