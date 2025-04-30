USD 1.7000
EUR 1.9334
RUB 2.0684
Подписаться на уведомления
Пакистан перебрасывает войска на линию контроля с Индией
Новость дня
Пакистан перебрасывает войска на линию контроля с Индией

В Турции блэкаута не будет. Заявление властей

16:42 370

Администрация президента Турции опровергла сообщения о якобы возможности блэкаута в республике в течение 72 часов.

«Распространенное в некоторых социальных сетях утверждение о том, что «Турция будет испытывать 72-часовые перебои в энергоснабжении и связи», не соответствует действительности. Никакой чрезвычайной ситуации в энергетической и коммуникационной инфраструктуре нашей страны нет», - говорится в заявлении центра по борьбе с дезинформацией при управлении по коммуникациям администрации президента.

В сообщении также отмечается, что за исключением локальных перебоев, вызванных неисправностями, нет никаких общих перебоев. «Системы по всей Турции работают безопасно, и соответствующие учреждения внимательно следят за всеми процессами. Не полагайтесь на необоснованные утверждения», - говорится в заявлении.

Масштабное отключение электричества произошло 28 апреля практически на всей территории Испании в 12.30 (14.30 по Баку). Сбой затронул также Португалию, Францию и Андорру. Из-за блэкаута пришлось прекратить все железнодорожные перевозки. Это также повлияло на работу общественного транспорта в городах, где не работали светофоры. В супермаркетах образовались очереди, а людей приходилось спасать из застрявших лифтов. Все атомные электростанции страны были безопасно остановлены. Причина блэкаута выясняется.

Беспрецедентно: зачем Нетаньяху останется в Баку на пять дней?
Беспрецедентно: зачем Нетаньяху останется в Баку на пять дней? после Пезешкиана, до Эрдогана и в канун встречи с Путиным
15:47 5251
Мамой клянусь, аналогов нет
Мамой клянусь, аналогов нет королевство кривых зеркал; все еще актуально
05:39 7598
Вместо свободы хаос, вместо героя фантом, вместо правды иезуистика
Вместо свободы хаос, вместо героя фантом, вместо правды иезуистика нищета философии
14:38 2315
Зеленский рассказал, как остановить Россию
Зеленский рассказал, как остановить Россию фото; видео; обновлено 15:30
15:30 8482
Кремль не исключает массовую мобилизацию, «как в Великую Отечественную»
Кремль не исключает массовую мобилизацию, «как в Великую Отечественную»
15:18 2396
В Сирии снова бои: есть жертвы
В Сирии снова бои: есть жертвы видео; обновлено 16:53
16:53 2085
Россия «не отпускает» Армению. Новые планы Москвы
Россия «не отпускает» Армению. Новые планы Москвы
14:47 2526
Пахнет гарью в бездне безвременья
Пахнет гарью в бездне безвременья наша аналитика
05:02 4222
Русские усилили штурмы и пытаются прорвать оборону украинцев
Русские усилили штурмы и пытаются прорвать оборону украинцев
13:10 2329
Ильхам Алиев ознакомился с садоводческим комплексом в Гусаре
Ильхам Алиев ознакомился с садоводческим комплексом в Гусаре фото; обновлено 13:14
13:14 4005
Пакистан перебрасывает войска на линию контроля с Индией
Пакистан перебрасывает войска на линию контроля с Индией обновлено 12:00
12:00 4653

ЭТО ВАЖНО

Беспрецедентно: зачем Нетаньяху останется в Баку на пять дней?
Беспрецедентно: зачем Нетаньяху останется в Баку на пять дней? после Пезешкиана, до Эрдогана и в канун встречи с Путиным
15:47 5251
Мамой клянусь, аналогов нет
Мамой клянусь, аналогов нет королевство кривых зеркал; все еще актуально
05:39 7598
Вместо свободы хаос, вместо героя фантом, вместо правды иезуистика
Вместо свободы хаос, вместо героя фантом, вместо правды иезуистика нищета философии
14:38 2315
Зеленский рассказал, как остановить Россию
Зеленский рассказал, как остановить Россию фото; видео; обновлено 15:30
15:30 8482
Кремль не исключает массовую мобилизацию, «как в Великую Отечественную»
Кремль не исключает массовую мобилизацию, «как в Великую Отечественную»
15:18 2396
В Сирии снова бои: есть жертвы
В Сирии снова бои: есть жертвы видео; обновлено 16:53
16:53 2085
Россия «не отпускает» Армению. Новые планы Москвы
Россия «не отпускает» Армению. Новые планы Москвы
14:47 2526
Пахнет гарью в бездне безвременья
Пахнет гарью в бездне безвременья наша аналитика
05:02 4222
Русские усилили штурмы и пытаются прорвать оборону украинцев
Русские усилили штурмы и пытаются прорвать оборону украинцев
13:10 2329
Ильхам Алиев ознакомился с садоводческим комплексом в Гусаре
Ильхам Алиев ознакомился с садоводческим комплексом в Гусаре фото; обновлено 13:14
13:14 4005
Пакистан перебрасывает войска на линию контроля с Индией
Пакистан перебрасывает войска на линию контроля с Индией обновлено 12:00
12:00 4653
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться